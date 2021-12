Polska może stracić nie tylko miliardy z KPO. Zagrożone też inne wypłaty

Jeśli orzeczenie sądu, które spodziewane jest wiosną 2022 roku, będzie zgodne z linią rzecznika, otworzy ono drogę do nałożenia sankcji finansowych na Polskę. Już w drugiej połowie 2022 r. mogłyby zostać zawieszone bieżące transfery z budżetu UE na lata 2021–2027, w którym dla Polski przewidziano 105 mld euro.

Dlaczego tam mało spraw trafia z OLAF-a do sądów?

Zawieszenie wypłat może nastąpić w oparciu o mechanizm warunkowości, który Polska i Węgry od samego początku kwestionowały. Został wprowadzony jako instrument ochrony interesów finansowych UE rok temu. Daje on możliwość zawieszenia transferu unijnych pieniędzy do krajów, w których stwierdzono łamanie praworządności przy jednoczesnym istnieniu związku między tym faktem a interesami finansowymi UE - przypomina „Rz”.

Jeśli KE będzie chciała wstrzymać wypłaty dla naszego kraju, będzie musiała udokumentować jakie powiązanie. Na razie wysłała do Budapesztu i Warszawy listy ze szczegółowymi pytaniami dotyczącymi niezależności wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony interesów finansowych UE.

W piśmie skierowanym do naszego kraju Komisja poruszyła kwestie niezależności sędziów, które od dawna są kością niezgody w naszych relacjach, ostatni wyrok TK w sprawie wyższości prawa krajowego nad unijnym, ale również zapytała, dlaczego w latach 2016–2020 tylko 33 proc. wniosków OLAF (unijnego biura antykorupcyjnego) znalazło swój finał w sądzie.

Nic nie zmieniło się w temacie Krajowego Planu Odbudowy, w ramach którego mieliśmy dostać 36 mld euro: 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek. Wciąż nie ma decyzji o przyjęciu go. Komisja Oczekuje, że Polski zastosuje się do wyroku TSUE i przywróci do orzekania sędziów zwolnionych w ramach postępowań dyscyplinarnych i zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

