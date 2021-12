12 tys. zł na dziecko. Ministerstwo podpowiada, kiedy złożyć wniosek, by dostać pieniądze w pełnej wysokości

1 stycznia rusza nowy program skierowany do rodzin z dziećmi w wieku od 12 do 36 miesięcy. To Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Ministerstwo Rodziny przypomina o terminach składania wniosków.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie, które od 1 stycznia 2022 r. będzie przysługiwało na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych transzach: po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. To rodzice podejmą decyzję, jaka częstotliwość bardziej odpowiada ich potrzebom. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny (brak kryterium dochodowego), a środki nie będą opodatkowane. Program zacznie obowiązywać z początkiem roku, ale skorzystają z niego również rodzice, których dzieci narodzą się przed 1 stycznia. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie dziecko lub kolejne 36. miesiąca życia. Kiedy złożyć wniosek o świadczenie? Ministerstwo Rodziny w formie tabeli przypomina, kiedy rodzice drugiego dziecka, które ukończyło 12. miesiąc życia, powinni złożyć wniosek, by skorzystać z maksymalnej kwoty przysługującego kapitału. I tak, dla dzieci, które ukończą 12. miesiąc życia między 1 lutego a 31grudnia 2021 roku, wniosek powinien zostać złożony 1 stycznia, a najpóźniej 31 stycznia 2022 roku. Na dzieci, które 12. miesiąc ukończą między styczniem a kwietniem 2022 roku, wniosek można składać już 1 stycznia. Przekroczenie dat wskazanych w trzeciej kolumnie nie powoduje, że pieniądze nie zostaną przyznane, ale że świadczenie nie będzie wypłacone w pełnej wysokości 12 tys. zł. We własnym interesie rodzice powinni więc pilnować terminów. twitter W jaki sposób złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy? Wnioski będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub platformy Empatia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej). Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe. Rodzic będzie mógł złożyć wniosek o kapitał na trzy miesiące przed ukończeniem przez dziecko 12. miesiąca życia oraz na miesiąc po ukończeniu 12. miesiąca życia. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego okresu, kapitał będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku. Czytaj też:

1000 zł na dziecko już od stycznia. Rusza Rodzinny Kapitał Opiekuńczy