Waloryzacja emerytur. Minister rodziny zdradziła, o ile mogą wzrosnąć świadczenia seniorów

— W tym roku planujemy waloryzację procentową. Szacujemy, że będzie ona na pewno na poziomie co najmniej 7 proc. — zdradziła w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Co to jest waloryzacja rent i emerytur?

Minister powiedziała również, że „od 6 lat dbamy o to, aby waloryzacja rent i emerytur była godna”. Po tych słowach można odnieść wrażenie, że coroczna waloryzacje rent i emerytur to gest dobrej woli wobec seniorów, a tak bynajmniej nie jest. Waloryzację, czyli pomnożenie kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji, przewiduje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Waloryzacja służy temu, by chronić renty i emerytury przed skutkami inflacji. Można więc powiedzieć, że seniorzy są najlepiej chronioną przed drożyzną grupą społeczną – przynajmniej w teorii, bo w praktyce rosnące ceny szybko „połkną” podwyżkę świadczeń

Im wyższa inflacja, tym wyższa będzie waloryzacja w danym roku. 7-proc. waloryzacja byłaby najwyższą w ostatnich latach, ale wcale nie jest powiedziane, że ostatecznie nie zostanie ustalona na jeszcze wyższym poziomie.

Ostateczny wskaźnik dotyczący marcowej waloryzacji poznamy w lutym.

Zamieszanie wokół czternaste emerytury. Jednorazowa czy na stałe?

Minister rodziny potwierdziła, że pod koniec 2022 roku zostanie wypłacona trzynasta emerytura. Los czternastej jest nieprzesądzony. – Ustawa o dodatkowym świadczeniu, czternastej emeryturze, zakładała, że będzie to świadczenie jednorazowe. Jarosław Kaczyński zawsze proponuje rozwiązania, które są dobre dla Polaków, ale decyzji o wypłacie czternastki na tę chwile nie ma – powiedziała Marlena Maląg.

Dodała, że Polski Ład ma zastąpić czternastą emeryturę, a to za sprawą zwiększenia kwoty wolnej od podatku. - Czternastka miała próg dochodowy, a kwota wolna od podatku daje pozytywne rozwiązania dużo większej grupie seniorów – powiedziała.

Dyskusje o tym, czy czternastka miała być świadczeniem jednorazowym czy jednak wprowadzonym na stałe, prowadzone były w miniony weekend i były następstwem słów ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, który powiedział, że nic mu nie wiadomo, by w 2022 roku czternastka miała być ponownie wypłacona. Dziennikarze i internauci natychmiast przypomnieli na Twitterze, że na chwilę przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi Jarosław Kaczyński zapewniał, że będzie to świadczenie wypłacane raz do roku. Andrzej Duda również obiecywał zwiększenie liczby dodatkowych emerytur i snuł już wizje szesnastego, siedemnastego świadczenia. Takimi obietnicami bez pokrycia politycy PiS mogli zyskać przychylność części niezdecydowanych wyborców.

