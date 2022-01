Sasin o fuzji Orlenu z Lotosem: To wielkie historyczne dzieło. Wspomniał o prezydencie Lechu Kaczyńskim

PKN Orlen połączy się z Grupą Lotos. Spółka spełniła środki zaradcze nałożone przez Komisję Europejską. Orlen miał czas do 14 stycznia na sprzedaż 80 proc. stacji benzynowych Lotosu, 30 proc. udziałów w rafinerii gdańskiej, a także części infrastruktury logistycznej. 12 stycznia podpisano umowy z Saudi Aramco i węgierskim koncernem MOL.

– Cieszę się, że Orlen i Lotos mogą obecnie pozyskiwać tak ważnych partnerów z całego świata. Nie byłoby to możliwe gdyby nie wielki rozwój, który przeżywa Orlen a w związku z tym cały przemysł petrochemiczny – powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Fuzja Orlenu z Lotosem szansą dla regionu

Wicepremier zaznaczył także, że fuzja koncernów jest szansą nie tylko dla polskiej gospodarki, ale także dla całego regiony Europy Środkowej.

– Ten nowy koncern, który powstaje to wielka szansa dla polskiej gospodarki. To też szansa dla regionu, by wybił się na niezależność. Nowy podmiot ma ambicje, aby wychodzić na inne rynki. Dzięki umowie z MOL Orlen będzie mógł wchodzić na rynki innych krajów Europy środkowej. Orzeł Orlenu będzie rozpoznawalny w całym regionie, który potrzebuje szybkiego rozwoju i inwestycyjnego impulsu – dodał.

Wicepremier odniósł się także do przeszłości. Przypomniał, że pomysłodawcą połączenia dwóch polskich koncernów petrochemicznych był prezydent Lech Kaczyński. – Cieszę się, że ten wizjonerski pomysł świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego staje się faktem – wicepremier Jacek Sasin. – To jest wielkie dzieło, dzieło historyczne – dodał.

