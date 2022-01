Fuzja Orlenu z Lotosem. Poznaliśmy kupców na 419 stacji Lotosu i część rafinerii w Gdańsku

Znamy kupców na 80 proc. stacji Grupy Lotos, 30 proc. udziałów w rafinerii gdańskiej oraz części infrastruktury logistycznej. PKN Orlen ogłosił spełnienie środków zaradczych, które na koncern nałożyła Komisja Europejska. Termin przedstawienia nabywców na wskazane aktywa Grupy Lotos mija 14 stycznia.

– Mamy historyczny dzień. Dzień bardzo ważny dla gospodarki Polski i całego regionu. Tylko zdywersyfikowany podmiot, podmiot o połączonym bilansie może przeprowadzić sprawną transformację – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. – Proces negocjacji z Komisją Europejską zaczęliśmy 4 lata temu. Inaczej wtedy wyglądał biznes. Inne tempo miała transformacja klimatyczna. Dużo zmieniła także pandemia – powiedział. – Dziś przedstawiamy partnerów do spełnienia środków zaradczych, ale także partnerów do rozwoju firmy – dodał.

Stacje benzynowe dla Węgrów, część rafinerii dla Saudyjczyków

Nabywcą 419 stacji benzynowej należących do Grupy Lotos stanie się MOL Hungarian Oil. Dzięki tej, wartej 610 mln dolarów transakcji, Grupa stanie się trzecim największym graczem na rynku detalicznej sprzedaży paliw w Polsce. W ramach umowy, PKN Orlen przejmie z kolei 185 stacji paliw Grupy MOL na Węgrzech i Słowacji wycenionych na 259 mln dolarów.

„Ta umowa to dla nas ważny krok na naszej drodze do transformacji biznesu, którą rozpoczęliśmy w 2016 r., a w ub.r. jeszcze przyspieszyliśmy, aktualizując naszą strategię. Przejęcie udziałów w złożu ACG w Azerbejdżanie, budowa nowej fabryki polioli na Węgrzech czy wreszcie wejście na rynek polski, to najważniejsze działania zmierzające do realizacji naszych celów biznesowych. Dzięki tej transakcji zyskamy dostęp do największego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej, mogąc zaoferować nasze produkty i usługi niemal 40 milionom potencjalnych klientów. Węgrzy i Polacy mają podobne doświadczenia historyczne, a naszym wspólnym celem jest zapewnienie bezpiecznych dostaw energii w regionie. Jestem przekonany, że ta umowa wpłynie również na dalsze wzmocnienie korytarza energetycznego północ-południe” – powiedział Zsolt Hernádi, Prezes i CEO Grupy MOL.

Nowym właścicielem 30 proc. w spółce zarządzającej rafinerią w Gdańsku zostanie Saudi Aramco. PKN Orlen i saudyjski koncern podpisały także serię umów o partnerstwie w dziedzinie petrochemii, innowacji i badań i rozwoju. – Saudi Aramco będzie mocno obecne nie tylko w Polsce, ale też w wielu miejscach świata. Wszędzie tam wykazuje wysoką kulturę biznesu – powiedział prezes PKN Orlen.

– Nasze relacje z PKN Orlen tak naprawdę rozpoczęła się w 2016 roku. To wtedy podpisaliśmy pierwszy długoterminowy kontrakt na dostawy ropy – powiedział wiceprezes Saudi Aramco ds. downstream. – Dziś nabywamy 30 proc. udziałów w rafinerii gdańskiej, a także 100 proc. spółki produkującej paliwo lotnicze – dodał. – Pozwoli nam to zbudować nowe ścieżki rozwoju nie tylko w Polsce, ale w całym regionie – powiedział.

