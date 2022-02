Założenie działalności to zawsze ryzyko. Początkujący przedsiębiorcy mogą nie płacić składek na ZUS, ale jest haczyk

Rozpoczęcie działalności gospodarczej prawie zawsze wiąże się z dużą niepewnością dotyczącą opłacalności nowego biznesu. Rozterek nie mają chyba tylko osoby ze świetnym rozeznaniem na rynku, dodatkowo rozpoznawalne i mające już jakieś zaplecze potencjalnych klientów. Wszyscy pozostali przeliczają, czy po uwzględnieniu składek na ubezpieczenia nadal będą zarobią na tyle dużo, że biznes, mówiąc potocznie, będzie się spinał.

Obowiązkowe składki przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Składka chorobowa jest dobrowolna.

Składki ZUS 2022:

emerytalne – 693,58 zł

rentowe – 284,26 zł

dobrowolna składka chorobowe – 87,05 zł

wypadkowe – 59,34 zł

Fundusz Pracy – 87,05 zł

To w sumie 1211,28 zł.

Do tego składka na ubezpieczenie zdrowotne. W związku ze zmianami podatkowymi obowiązującymi od 1 stycznia 2022 roku, ubezpieczenie to nie podlega odliczeniu od podatku jak to było w latach ubiegłych.

Wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku

Wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona od formy opodatkowania.

Jeżeli rozliczasz się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9 proc. podstawy wymiaru składki.

Jeżeli rozliczasz podatek dochodowy od osób fizycznych w formie podatku liniowego (19 proc.), zapłacisz składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. podstawy wymiaru składki.

Jeśli rozliczasz podatki dochodowe na zasadach ogólnych lub liniowo, a twój dochód w danym miesiącu będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, to wysokość składki zdrowotnej w tym miesiącu wyniesie 9 proc. minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Oznacza to, że minimalna składka zdrowotna w 2022 roku wyniesie 270,90 zł.

Jeśli rozliczasz podatki dochodowe ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, twoja miesięczna składka zdrowotna wyniesie 9 proc. zryczałtowanej podstawy. W 2022 roku będzie to kwota od 380 zł do 950 zł, w zależności od twoich przychodów.

Jeśli rozliczasz podatki dochodowe kartą podatkową to podstawą wymiaru twojej składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, a składka zdrowotna w 2022 roku wyniesie 270,90 zł miesięcznie.

Nawet w miesiącach, w których przedsiębiorca osiąga straty, trzeba odprowadzać wszystkie składki.

Ulga na start zwalnia z opłacania ubezpieczeń społecznych

Początkujący przedsiębiorca, który boi się brać na siebie zobowiązanie wynikające z konieczności regularnego opłacania składek, może skorzystać z ulgi na start, czyli zwolnieniu na sześć miesięcy ze składek na:

ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe

Fundusz Pracy

Fundusz Solidarnościowy.

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza, że masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę zdrowotną.

Korzystając z ulgi na start, początkujący przedsiębiorca przez pół roku może zmniejszyć swoje obciążenia o ponad 1200 zł, ale skoro nie wkłada do systemu, to również nie może z niego pobierać. Jeśli w okresie, w którym korzystasz z ulgi, zachorujesz, będziesz musiał lub musiała opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi ci się dziecko, nie otrzymasz świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego, czyli:

zasiłku chorobowego

świadczenia rehabilitacyjnego

zasiłku macierzyńskiego

zasiłku opiekuńczego.

W okresie korzystania z Ulgi na start nie otrzymasz również zasiłku chorobowego ani świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Będziesz miał natomiast prawo do korzystania z państwowego systemu ochrony zdrowia.

Dla kogo ulga na start?

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych

podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia

nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Ulga na start. Jak zgłosić się do ZUS

Jeżeli chcesz skorzystać z Ulgi na start, to w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności musisz zgłosić się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego. Formularz można złożyć już w trakcie rejestracji firmy w CEIDG.

Ulga zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek.

