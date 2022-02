Müller: Polska odwoła się od decyzji KE ws. kar za Turów

Komisja Europejska znalazła sposób na pobranie od Polski naliczonych kar za funkcjonowanie kopalni węgla kamiennego w Turowie. Do polskiego rządu trafiło pismo informujące, że KE ma zamiar odprowadzać zaległe płatności z funduszy, które powinny trafić do Polski. Przypomnijmy, że chodzi o ponad 308 milionów złotych, które zostały naliczone do dnia ugody ze stroną czeską i wycofania skargi z TSUE.

– Polska skorzysta z możliwych środków prawnych, aby odwołać się od planów Komisji Europejskiej, tym bardziej, że doszło do porozumienia między rządem Polski i Czech – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Komisja Europejska sama odbierze naliczone kary

Informacje o nowym pomyśle Komisji Europejskiej potwierdził rzecznik organizacji. – Komisja poinformowała Polskę, że przystąpi do potrącenia płatności z tytułu kar należnych w sprawie C-121/21 Czechy przeciwko Polsce w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Potrącenie dotyczy kar obejmujących okres 20 września 2021 r. - 19 października 2021 r. Komisja przystąpi do kompensacji po 10 dniach roboczych od tego powiadomienia – napisał Balazs Ujvari, rzecznik prasowy Komisji Europejskie.

