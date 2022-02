Polska straci ponad 6,8 mld zł. Jako jedyna nie przedstawiła Strategii Renowacji Budynków

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, że planowy termin przesłania Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków mijał 10 marca 2020 roku, ale z powodu pandemii większości państw nie udało się przedłożyć Komisji Europejskiej dokumentu. 26 państw zdążyło to zrobić do 1 października zeszłego roku. Wyjątkiem jest Polska.

Organizacja zwraca uwagę, że brak strategii ma miejsce w sytuacji, gdy ceny energii gwałtownie rosną i dotyczy to właściwie wszystkich nośników: energii elektrycznej, gazu a nawet węgla kamiennego. Tymczasem termomodernizacja budynków jest najszybszym sposobem, aby wspomóc gospodarstwa domowe w ograniczaniu wydatków na energię.

Konfederacja Lewiatan zauważa, że Polska mogłaby zostać największym beneficjentem spośród krajów Unii Europejskiej w tym zakresie. Deklarowana kwota dla naszego kraju z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 1,6 mld euro (ponad 6,8 mld zł po dzisiejszym kursie) na działania związane z poprawą efektywności energetycznej.

Z przywołanego przez organizację raportu Politechniki Warszawskiej „Określenie głównych zalet ocieplania budynków istniejących oraz wpływu termomodernizacji na ograniczenie smogu (niskiej emisji)” wynika, że koszt użytkowania przeciętnego domu o powierzchni 125 mkw. wybudowanego w latach 80-tych to ok. 5 600 zł rocznie. Gdyby został on poddany kompleksowej termomodernizacji koszty użytkowania zmniejszyłyby się o 60 proc. do ok. 2300 zł rocznie.

"Klucz do ograniczenia rosnących wydatków na ogrzewanie”

Termomodernizacja budynków to również liczne miejsca pracy. Z raportu Konfederacji Lewiatan i Forum Energii z maja 2020 roku wynika, że przybyłoby ich ok. 85 tys., co – jak zauważa organizacja – ma ogromne znaczenie w związku z decyzją o zamykaniu kopalń.

– Długoterminowa Strategia Renowacji to klucz do ograniczania rosnących wydatków na ogrzewanie, do tworzenia dodatkowych tysięcy miejsc pracy i wreszcie do praktycznego zmierzenia się z problemem ubóstwa energetycznego – podkreśla Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan apeluje do rządzących o jak najszybsze przesłanie do Komisji Europejskiej Długoterminowej Strategii Renowacji oraz wdrożenie działań w niej przewidzianych.

