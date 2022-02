Elon Musk przekazał 5,7 mld dolarów na cele charytatywne. Znów drwi z podatków

Jak wynika z dokumentów Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission), między 19 a 29 listopada Elon Musk przekazał ponad 5 milionów akcji Tesli jednej z organizacji charytatywnych. Zgodnie ze średnią ceną akcji największego producenta samochodów elektrycznych, w czasie przekazania udziałów, były one warte około 5,7 miliardów dolarów.

Nie ma informacji na temat tego, która z fundacji otrzymała udziały w firmie. Jest to jednak drugie w historii największe wsparcie organizacji charytatywnej w historii. Warto nadmienić, że Elon Musk jest prezesem fundacji noszącej nazwę od jego nazwiska. Zajmuje się ona „rozwojem bezpiecznej Sztucznej Inteligencji w rozwoju ludzkości”.

Elon Musk sprzedaje akcje Tesli, bo tak chciał Twitter

Przekazanie akcji dla organizacji charytatywnej jest częścią obietnicy, którą miliarder złożył internautom. Na początku listopada 2021 roku Elon Musk zamieścił na Twitterze ankietę, w której zapytał, czy ma sprzedać 10 proc. udziałów w Tesli, aby zapłacić od tego podatek. Było to nawiązanie do burzy, która rozgorzała po jednym z raportów, który wskazywał, że najbogatsi przedsiębiorcy w USA właściwie nie płacą podatków.

Elon Musk tłumaczył, że zgodnie z prawem, nie musi płacić ani dolara podatków od posiadanych udziałów w spółkach, a poza tym nie pobiera żadnych wynagrodzeń ani premii. Postanowił jednak zapytać internautów, czy sądzą, że powinien mimo to zapłacić podatki. Odpowiedź była jednoznaczna.

Ankieta dotyczyła sprzedaży akcji Tesli. Elon Musk, który jest posiadaczem 22 proc. udziałów w spółce produkującej głównie samochody elektryczne, zaoferował, że sprzeda 10 proc., aby opłacić podatki. „W ostatnim czasie dużo się mówi o tym, że niezrealizowane zyski są sposobem na unikanie podatków. Proponuję więc, że sprzedam 10 proc. moich udziałów w Tesli” – napisał jeden z najbogatszych ludzi świata. Niemal 58 proc. internautów zagłosowała za zbyciem udziałów. Należy wskazać, że 10 proc. udziałów w przeliczeniu na gotówkę to ponad 16,4 miliarda dolarów.

