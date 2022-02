Cypr i Włochy za odcięciem Rosji od systemu SWIFT. Zostały już tylko Węgry

„Zrobiliśmy to. Cypr potwierdził, że nie będzie blokował odcięcia Rosji od systemu SWIFT. Ukraińska dyplomacja pracuje 24 godziny na dobę, aby osiągnąć ważne cele i chronić Ukrainę przed rosyjskimi najeźdźcami” - napisał na Twitterze Dmytro Kuleba, minister spraw zagranicznych Ukrainy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował także, że Włochy oficjalnie poparły ten pomysł.

Odcięcie Rosji od SWIFT. „Nowe otwarcie w historii”

„To nowe otwarcie w historii Ukrainy i Włoch. Mario Draghi potwierdził w rozmowie telefonicznej, że Włochy poprą odłączenie Rosji od systemu SWIFT. Ukraina musi stać się częścią Unii Europejskiej” - napisał prezydent Ukrainy.

Wcześniej wyraźne stanowisko w tej sprawie zabrali ministrowie finansów państw członkowskich, przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej.

„Poprosiliśmy Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny o ocenę konsekwencji jeszcze większego odcięcia rosyjskich instytucji od dostępu do systemu finansowego” – czytamy w komunikacie po piątkowym nieformalnym spotkaniu ministrów finansów państw członkowskich, Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej.

Państwa UE są więc gotowe na jeszcze mocniejsze działania wobec rosyjskiej gospodarki. Według nieoficjalnych informacji, „jeszcze większego odcięcia rosyjskich instytucji od dostępu do systemu finansowego”, o którym mowa w komunikacie, to właśnie kwestia systemu SWIFT. Potwierdził to polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Dodał także, że państwa, które uchodziły za przeciwników tego rozwiązania, przekazały swoje argumenty. Dodał, że spodziewa się odcięcia Rosji od SWIFT w trzecim pakiecie sankcji.

