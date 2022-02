Zełenski z mocnym apelem ws. SWIFT: Mam nadzieję, że Niemcy i Węgry będą miały odwagę

Są kolejne infrormacje na temat potencjalnego odłączenia Rosji od systemu transakcji międzynarodowych SWIFT. Niedawno informowaliśmym, że Cypr i Włochy miały się zgodzić na tak ostre sancje. Prezydent Ukrainy twierdzi, że także dwa pozostałe kraje, które do tej pory były przeciwko, mogą się na to zgodzić.

– Koalicja antywojenna działa – do Ukrainy wysyłana jest broń i sprzęt obronny. Mamy już prawie pełne poparcie ze strony krajów UE, aby odłączyć Rosję od SWIFT. Mam nadzieję, że Niemcy i Węgry będą miały odwagę poprzeć tę decyzję – powiedział w specjalnym przemówieniu o godz. 11:00 czasu polskiego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z Charles'em Michelem, Ursulą Von der Leyen i Emmanuelem Macronem.

Co to jest system SWIFT?

SWIFT, czyli Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, to niezależna od rządów organizacja, która powstała w 1973 roku. Dziś to jedna z najważniejszych instytucji finansowych na świecie, abank, który nie ma dostępu do sieci SWIFT, praktycznie nie może działać na światowych rynkach. Aktualnie w systemie przelewów SWIFT działa około 8 tysięcy instytucji finansowych z ponad 200 państw świata. Dziennie realizowanych jest za jego pośrednictwem ponad 40 mln transakcji.

Odcięcie od SWIFT jest uważane za najostrzejąszą sankcję gospodarczą, jaką można nałożyć na kraj. De facto wyłącza firmy z możliwości przeprowadzania jakichkolwiek transakcji finansowych z partnerami zagranicznymi. Prowadzi do odizolowania gospodarki.

