Obłędny majątek Putina i Ławrowa. Luksusowe prezenty od córek i tajemnicza kobieta na Kremlu

Jeszcze w dniu ataku na Ukrainę Władimir Putin w rozmowie z rosyjskimi przedsiębiorcami zapewniał ich, że uchroni ich od skutków wojny i sankcji. „Wszyscy rozumiemy świat, w którym żyjemy, w ten czy inny sposób przygotowywaliśmy się na to, co się zdarzy, także w kwestii sankcji” – mówił Putin w czasie spotkania, które transmitowała telewizja. Jednak 24 godziny później sankcjami objęty był już on sam, razem z Sergiejem Ławrowem, rosyjskim ministrem spraw zagranicznych.