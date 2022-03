Możliwe wydłużenie tarcz antyinflacyjnych. Ważna zapowiedź wiceministra

Wiceminister finansów Piotr Patkowski odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posłów dotyczące oszczędności, które uzyskają gospodarstwa domowe z tytułu wprowadzonych przez rząd tarcz antyinflacyjnych.

Przypomnijmy, że pierwsza tarcza dotycząca obniżek stawek akcyzy na paliwa i nośniki energii, została wprowadzona jeszcze w 2021 roku. Z kolei drugą tarczę, związaną z redukcją VAT (np. na żywność, czy paliwo) wprowadzono w lutym br. Planowo ma ona obowiązywać do końca lipca.

Mówiąc o oszczędnościach w związku z działaniem tarcz, Patkowski podkreślił, że ich wartość się nie zmienia i można je oszacować na 13,8 mld zł. W przypadku obniżki VAT na żywność jest to 2,9 mld zł, zaś w przypadku redukcji stawek VAT na paliwa 3,11 mld zł, na nawozy – 520 mln zł, gaz ziemny – 2,323 mld zł, zaś na energię elektryczną 2,7 mld zł.

– Przypominam, że dodatkowe oszczędności będą wynikać z obniżki stawek akcyzy i wyniosą 1,167 mld zł. Łącznie więc te obniżki stawek od momentu wprowadzenia pierwszej tarczy do 31 lipca, do kiedy wprowadzone zostały obniżki VAT, będzie to 13,8 mld zł – wyliczał wiceszef resortu finansów.

Patkowski o wydłużeniu tarcz antyinflacyjnych

Patkowski przyznał, że obecna sytuacja w związku z wahaniami kursu złotego i wzrostami cen ropy jest trudna. Zasugerował przy tym, że może dojść do przedłużenia funkcjonowania tarcz antyinflacyjnych. – Ale to też będzie powodować odpowiednie reakcje rządu, jeśli idzie o zmiany lub wydłużenia czasu działania tarcz – powiedział wiceminister finansów.

O wydłużenie działania tarcz antyinflacyjnych apelował na początku lutego prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił wówczas, że decyzji w tej sprawie należy spodziewać się w połowie roku.

