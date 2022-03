Prawie 14 mld dolarów wsparcia dla Ukrainy. Amerykański Senat zdecydował

Przegłosowany w czwartek w nocy przez amerykański Senat pakiet wsparcia dla Ukrainy zakłada m.in. 3 mld dolarów na sfinansowanie zwiększonej obecności sił USA na wschodniej flance NATO, 3,5 mld dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy oraz 4 mld dolarów na pomoc humanitarną, w tym na pomoc uchodźcom w Polsce.

Pakiet zakłada również przeznaczenie dodatkowych 650 mln dolarów na uzupełnienie inwentarzy wojskowych państw, które przekazały uzbrojenie Ukrainie.

Pakiet większy niż planowano

Pakiet na wsparcie Ukrainy jest większy od tego o który wnioskowała amerykańska administracja. Pierwotnie miał on wynieść 10 mld dolarów. W ostatecznej formie projektu prawie dwukrotnie zwiększono kwotę na pomoc wojskową. Środki dla Ukrainy mają pozwolić temu krajowi m.in. ochronę swojej sieci elektromagnetycznej, zwalczanie cyberataków czy wyposażenie w broń defensywną.

– Pakiet zapewni żywność, lekarstwa, schronienie, wsparcie dla ponad dwóch milionów uchodźców i środki dla zrujnowanej ukraińskiej gospodarki – podkreślał Chuck Schumer, lider Partii Demokratycznej w Senacie.

Senator Schumer zwrócił również uwagę, że przyjęty pakiet umożliwi dostarczenie Ukrainie broni, takiej jak Javeliny i Stingery.

Przegłosowany w czwartek w nocy przez amerykański Senat budżet państwa jest wart w sumie 1,5 biliona dolarów, z czego na wydatki związane z bezpieczeństwem przewidziano 782 mld dolarów, o 42 mld dolarów więcej niż przed rokiem.

Przypomnijmy, że we wtorek prezydent USA Joe Biden zapowiedział wprowadzenie zakazu importu rosyjskich surowców energetycznych do Stanów Zjednoczonych. Gospodarz Białego Domu podkreślił, że choć takie działanie wpłynie na wzrost cen surowców, to uderzy w „arterię rosyjskiej gospodarki”.

