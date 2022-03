Tarcza antyinflacyjna będzie przedłużona. Premier mówi o „kosztach walki z Putinem”

Tarcza antyinflacyjna 2.0 weszła w życie 1 lutego i miała obowiązywać do końca lipca 2022 r. Obniża ona VAT na paliwo z 23 proc. do 8 oraz VAT na niektóre produkty żywnościowe z 5 proc. do 0 proc., a także VAT na nawozy do 0 proc.

Morawiecki o kosztach walki z Putinem

W sobotę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przedłużenie jej.

– Tarcza będzie przedłużona, ponieważ walka z Putinem ma swoje koszty. Koszty ponosimy w cenach gazu, paliw i innych surowców. To walka o to, byśmy nie byli niewolnikami Rosji przez stulecia – powiedział premier Morawiecki.

Deklaracja ta padła w trakcie wizyty premiera na terenie rozbudowywanej tłoczni gazu gazociągu Baltic Pipe w Goleniowie (Zachodniopomorskie). System ma być uruchomiony w październiku br., co będzie krokiem w kierunku uniezależnienia się Polski od rosyjskiego gazu. Infrastruktura pozwoli bowiem sprowadzać surowiec z norweskich złóż.

Szef polskiego rządu dodał też, że trwają prace nad stworzeniem „tarczy antyputinowskiej”. Jej szczegóły nie są znane, ale ma pomóc Polakom przetrwać sytuację gospodarczą wywołaną przez inwazję na Ukrainie. Kilka dni temu rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w Radiu Zet, że rozwiązania, nad którymi pracuje rząd, mają dotyczyć zarówno gospodarki, podatków, jak i bezpieczeństwa.

