Tarcza antyinflacyjna 2.0 wchodzi w życie. Niższy VAT na paliwo i żywność to nie wszystkie zmiany

Tarcza antyinflacyjna 2.0 przewiduje:

obniżenie podatku VAT z 23 proc. do 8 proc. na paliwa,

przedłużenie 5 proc. stawki VAT na prąd,

obniżenie stawki VAT na ciepło do 5 proc.,

wprowadzenie zerowej stawki VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej ,

wprowadzenie zerowej stawki VAT na gaz ziemny,

wprowadzenie zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5 proc..

Druga odsłona tarczy antyinflacyjnej



Powyższe punkty to rozwinięcie pierwszej tarczy, która ogłoszona została pod koniec listopada zeszłego roku. Premier Mateusz Morawiecki poinformował wtedy, że rząd jest skłonny obniżyć VAT do zera, ale nie ma na to zgody Komisji Europejskiej. Szybko okazało się, że rząd w ogóle nie wystąpił o taką zgodę, a swoje przekonanie Morawiecki oparł na podobnych wnioskach, które składane były wcześniej i nie spotkały się z akceptacją.

twitter

– Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ceny były niższe i żeby zwalczyć inflacyjną huśtawkę. Już przed świętami obniżyliśmy akcyzę, obniżyliśmy VAT na wiele nośników a po sylwestrze obiecaliśmy, że od 1 lutego obniżymy VAT na paliwo z 23 do 8 proc. – powiedział premier na wtorkowej konferencji prasowej na stacji Orlen. – Wierzę, że tak jak do tej pory poprzez wiele naszych działań udało się i utrzymać dobry wzrost gospodarczy i uchronić miejsca pracy, tak teraz poprzez kolejne nasze działania zwalczymy w końcu tę inflacyjną hydrę – dodał.

Sprzedawcy muszą informować o niższych podatkach

Tarcza nakłada na przedsiębiorców obowiązek umieszczenia w sklepie lub na stacji paliw (przy kasie rejestrującej) czytelnej informacji, że dla określonych grup towarów zostały obniżone stawki VAT. W przypadku sprzedawców gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej informacje o tym muszą być każdorazowo dołączane do faktur lub innych dokumentów, z których wynika zapłata należności za te towary.

Ministerstwo Finansów opracowało wzór informacji, którą sprzedawca zamieszcza przy kasie rejestrującej w przypadku sprzedaży towarów, dla których Tarcza 2.0. obniża stawki VAT.

Czytaj też:

Zerowy VAT. Biedronka ma nowy sposób prezentacji cen, ale rzeczywistych obniżek nie widać