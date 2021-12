Zerowy VAT na żywność. Patkowski: Wniosek trafił do Brukseli

Rząd obiecał wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej, czyli pakietu rozwiązań osłonowych, które mają na celu uchronienie najbardziej narażonych na wzrosty cen grup społecznych. Poza przedstawionymi już pomysłami, takimi jak np. obniżenie akcyzy na paliwo, czy bon energetyczny, przedstawiciele władzy zakładali także obniżenie podatku VAT na produkty żywnościowe. Zapowiadał to premier Mateusz Morawiecki pod koniec listopada.

– Gdyby była taka możliwość, to już teraz deklaruje wprowadzenie zerowej kwoty VAT na żywność na sześć miesięcy. Na razie jednak od Komisji Europejskiej m.in. do Czech wpłynęła odpowiedź odmowna – powiedział premier. – Radzimy sobie w ten sposób z tym problemem, że poprzez dopłatę zawartą w dodatku osłonowym, my ujmujemy pewien pakiet produktów żywnościowych – dodał.

Zerowy VAT na żywność. Rząd pyta Komisję Europejską

Szybko okazało się, że polski rząd opierał się wyłącznie na odpowiedziach KE wobec innych państw, a sam nie zgłosił się z tego typu wnioskiem. Potwierdził to portalowi 300gospodarka.pl jeden z unijnych urzędników. – Nie otrzymaliśmy żadnego wniosku o zerową stawkę na żywność z Polski. Komisja nie miałaby zresztą uprawnień, by taki wniosek uwzględnić – powiedział.

Działania rządu, a właściwie ich brak, usprawiedliwiał jednak wiceminister finansów Piotr Patkowski. – Od wielu lat prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską o zerowym VAT na książki i czasopisma, na przewozy kolejowe. Odpowiedź zawsze jest negatywna. Były rozmowy o zerowym VAT na żywność, odpowiedź była negatywna – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Przyznał także, że mimo wcześniejszych doświadczeń, wniosek o obniżenie VAT-u na żywność wpłynął już do Brukseli. Jeśli Komisja Europejska się do niego przychyli, to można się spodziewać wprowadzenia zmian.

