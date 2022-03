Wielka Brytania zapłaci równowartość 2000 zł za przyjęcie uchodźcy. Znamy kluczowy warunek

Brytyjski rząd ogłosił w niedzielę program o nazwie „Homes for Ukraine”. Program ten z jednej strony ma zachęcać Ukraińców, którzy nie mają na Wyspach żadnych powiązań rodzinnych do tego, by zdecydowali się na przyjazd. Z drugiej strony chodzi o zachęcenie mieszkańców Wielkiej Brytanii, do tego by Ukraińców przyjmowali. W jaki sposób? Poprzez zachęty finansowe.

Osoby, które zaoferują uchodźcom wolny pokój lub nieruchomość na okres co najmniej sześciu miesięcy, będą otrzymywać 350 funtów (czyli niespełna 2000 zł) miesięcznie.

Zgłoszenia do końca przyszłego tygodnia

Zainteresowani udziałem w programie mieszkańcy, organizacje charytatywne czy firmy powinni zaoferować zakwaterowanie uchodźcom za pośrednictwem strony internetowej do końca przyszłego tygodnia. Każdy, kto oferuje pokój lub nieruchomość uchodźcom, będzie musiał wykazać, że zakwaterowanie spełnia odpowiednie standardy.

– Wielka Brytania wspiera Ukrainę w jej najczarniejszej godzinie, a brytyjska opinia publiczna rozumie potrzebę jak najszybszego zapewnienia bezpieczeństwa jak największej liczbie osób – podkreślił w wydanym oświadczeniu Michael Gove, minister ds. wyrównywania szans, mieszkalnictwa i społeczności lokalnych. – Wzywam mieszkańców całego kraju, aby przyłączyli się do narodowego wysiłku i zaoferowali wsparcie naszym ukraińskim przyjaciołom. Razem możemy zapewnić bezpieczny dom tym, którzy tak bardzo go potrzebują – dodał.

Uchodźcy, którzy nie mają w Wielkiej Brytanii krewnych od kilku dni mogą składać wnioski wizowe. Minister ds. wyrównywania szans, mieszkalnictwa i społeczności lokalnych podał w rozmowie ze stacją Sky News, że do tej pory przyznano już ponad 3000 wiz. Michael Gove przewiduje, że do Wielkiej Brytanii przyjdą "dziesiątki tysięcy" Ukraińców.

