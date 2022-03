Abramowicz z kolejnymi sankcjami. Jest zgoda unijnych dyplomatów

O tym, że Roman Abramowicz będzie jedną z 15 osób na które zostaną nałożone unijne sankcje informował w niedzielę Financial Times. Wczoraj doszło do spotkania ambasadorów państw członkowskich Unii Europejskiej w tej sprawie. Mieli oni przedyskutować listę oligarchów, mających zostać objętych sankcjami w związki z agresją Rosji na Ukrainę. Podczas dzisiejszego spotkania (rozpoczęło się w południe) ambasadorowie mieli zatwierdzić tę listę. Według Reutersa dyplomacji zgodzili się, by znalazł się na niej Abramowicz.

Abramowicz z brytyjskimi sankcjami

Przypomnijmy, że właściciel Chelsea jest już objęty brytyjskimi sankcjami. W zeszłym tygodniu rząd Wielkiej Brytanii zamroził aktywa Abramowicza i zakazał mu wjazdu na Wyspy, przez co ten nie zdążył sprzedać klubu. Chelsea nie może teraz sprzedawać piłkarzy i biletów na kolejne mecze, ma też ograniczony budżet na podróże.

W związku z sankcjami nałożonymi na Abramowicza Premier League podjęła 12 marca decyzję o wykluczeniu go z funkcji dyrektora Chelsea.

Warto podkreślić, że Abramowicz poza rosyjskim obywatelstwem posiada także paszport izraelski i portugalski. Ten ostatni otrzymał pod koniec zeszłego roku, korzystając z prawa zezwalającego wszystkim potomkom Żydów sefardyjskich, prześladowanych i wypędzanych pod koniec XV wieku, na uzyskanie obywatelstwa portugalskiego. Zgodnie z tym prawem gminy żydowskie w Porto lub Lizbonie muszą przedstawić zaświadczenie potwierdzające żydowskie pochodzenie. Urzędnicy tych społeczności są podejrzani o wystawienie fałszywych zaświadczeń o żydowskim pochodzeniu. W ostatnich dniach w Porto zatrzymany został naczelny rabin miejscowej społeczności żydowskiej Daniel Litvak, który jest podejrzany o fałszowanie dokumentów koniecznych do otrzymania przez Abramowicza obywatelstwa. Śledztwo w sprawie nadania obywatelstwa właścicielowi Chelsesa trwa.

