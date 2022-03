Najwyższy budynek we Wrocławiu sprzedany. Jedna z ikon miasta zmienia właściciela za ponad 400 mln złotych

Sky Tower – spółka, w której Develia posiada 100 proc. akcji – zawarła z Olimp Investment, kontrolowaną przez alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez Grupę Adventum, przyrzeczoną umowę sprzedaży 79,55 proc. udziału w prawie własności nieruchomości z budynkiem wielofunkcyjnym Sky Tower we Wrocławiu, za 84,27 mln euro minus wartość zachęt dla najemców (ok. 1,88 mln euro), podała Develia. Pozostała część udziału we własności Sky Tower, tj. 20,45% pozostanie w posiadaniu właścicieli wydzielonych lokali w budynku.

Sky Tower zmienia właściciela za ponad 400 milionów złotych

„Cena za udział w Sky Tower została ustalona, w formule bez zadłużenia i bez środków pieniężnych na 84 270 000 euro, która zostanie powiększona o należny podatek VAT i pomniejszona o wartość zachęt dla najemców wynikających z umów podpisanych przed dniem zawarcia umowy przedwstępnej, a niezapłaconych na dzień zawarcia umowy sprzedaży tj. w kwocie 1 878 436,64 euro i zostanie zapłacona w całości w dniu zawarcia umowy sprzedaży” – czytamy w komunikacie.

Develia dodatkowo informuje, że z ceny transakcji zostanie spłacony w całości, tj. w łącznej kwocie 41 975 589,96 euro kredyt bankowy, zaciągnięty na refinansowanie kosztów budowy budynku.

„Konsekwentnie realizujemy poszczególne cele strategii ogłoszonej na początku 2021 r. i wzmacniamy pozycję rynkową i finansową grupy Develia. Szybsza od pierwotnych założeń finalizacja sprzedaży Sky Tower jest jednym z kluczowych elementów strategii, który zwiększa możliwości inwestycyjne w najbardziej perspektywicznych obszarach” – skomentował prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

„Około 170 mln zł, które pozostanie po spłacie kredytu związanego z projektem Sky Tower, będziemy chcieli przeznaczyć na dający wyższe zwroty na kapitale rozwój działalności w segmencie deweloperskim i PRS oraz wypłatę dywidendy” – dodał wiceprezes Paweł Ruszczak. Sky Tower jest najwyższym budynkiem we Wrocławiu i jednym z najwyższych w Polsce.

