Nagrody Business Angel of the Year 2021 wręczone

Wprowadzenie spółek na giełdę, inwestycje w najlepsze polskie firmy technologiczne i rozwój ekosystemu startupowego – to tylko niektóre z sukcesów i zasług tegorocznych laureatów nagród Business Angel of the Year (BAY). Konkurs organizowany przez COBIN Angels, największy w Polsce profesjonalny klub aniołów biznesu, pokazuje, że rynek inwestycji anielskich prężnie się rozwija, smart money ma kluczową rolę dla sukcesu startupów, a inwestycje mogą mieć pozytywny wpływ na świat.

Spotkanie w trudnych realiach

Podczas Gali Finałowej czwartej edycji BAY nagrodzeni zostali najlepsi inwestorzy prywatni i fundusz Venture Capital współinwestujący z aniołami biznesu 2021 roku. Tematem przewodnim spotkania był impact investing – trend szczególnie istotny w czasach kryzysu, jakim jest wojna w Ukrainie.

– Spotkaliśmy się dzisiaj w jeszcze trudniejszych okolicznościach niż te wywołane przez pandemię – powiedział podczas otwarcia Gali Robert Ługowski, Założyciel i Partner Zarządzający COBIN Angels. – Podsumowując rok 2021 był on relatywnie dobry dla startupów i inwestorów business angels, dokonano ponad 3,5 mld zł inwestycji, znacznie przyśpieszył rozwój technologii, który pomógł odpowiadać na wyzwania, z jakimi się mierzyliśmy. Dalszy rozwój startupów wymaga odpowiedniej struktury rynku inwestorskiego, w Polsce brakuje aniołów biznesu, których liczbę możemy zwiększyć o rząd wielkości – dodał.

– Gratuluję Zespołowi "Cobin Angels” i Robertowi Ługowskiego organizacji udanego wydarzenia. Warto wyróżniać i promować pozytywne wzorce, jak i integrować środowisko Angel Inwestorów i startupów. To obiecujący i stale rosnący segment rynku, wymagający intensywnego rozwoju i wsparcia. Daleko nam jeszcze, jako Polsce do wielu rynków jeśli chodzi o inwestycje w segment „startupów” dlatego potencjał wzrostu pozostaje ogromny – komentuje Michał M. Lisiecki, uczestnik gali, angel investor, wydawca m. in. „Wprost”.

Nagrody rozdane

W tym roku założyciele startupów i inwestorzy zgłosili do konkursu ponad 200 kandydatów (aniołów biznesu i funduszy VC) – dwukrotnie więcej niż rok wcześniej! Kapituła konkursu składająca się z laureatów BAY z poprzednich lat, ekspertów i przedstawicieli partnerów wybrała zwycięzców w kategoriach Anioł Biznesu Roku (dla najwybitniejszego inwestora anielskiego), Debiutant Roku (dla najlepszego inwestora, który pierwszą inwestycję przeprowadził w 2021 r.).

Co więcej, Kapituła wskazała finalistów w kategoriach Nagroda Ekosystemu by OVHcloud (przyznawana przez społeczność startupową dla najbardziej zaangażowanych aniołów biznesu, którzy służą jako mentorzy i budują cały rynek,) i Venture Award by VCLeaders (wyróżniając fundusz VC za współinwestycje z aniołami biznesu i działania budujące ekosystem). Zwycięzcy dwóch ostatnich kategorii zostali wyłonieni w publicznym głosowaniu.

Aniołem Biznesu Roku 2021 został Piotr Romanowski – inwestorem specjalizującym się w spółkach z obszaru biotechnologii i fintechu aktywny od 2009 roku. Jego pierwsze inwestycje, Selvita /Ryvu Therapeutics S.A., są już notowane na giełdzie. W jego portfolio są też startupy takie jak: AI Clearing, gesund.ai, Kevin, MNM Bioscience, Molecule.one, Titanbay.

Zwycięzca w kategorii Anioł Biznesu Roku, Piotr Romanowski zdradził uczestnikom Gali niektóre szczegóły swojej inwestycji: “Zainwestowałem w 2009 roku w spółkę Selvita, poprzez realizację stopniowego exitu – spółka nadal jest kluczowym elementem mojego portfolio – udało się zrealizować ponad 20-krotny zysk. Inwestując w tamtym okresie nie znałem jeszcze nawet pojęcia angel investingu,

ale poszukiwałem inwestycji w sektorze biotechnologii. Wierzyłem, że w tym sektorze sukces mogą odnieść ludzie, którzy mają za sobą doświadczenie w budowaniu biznesów”

Debiutantem Roku 2021 został Roman Pałac, prezes zarządu Gemini Polska, który wspomaga startupy w transformacji biznesowej, rozwoju sprzedaży i strategii. Olga Sobieraj, konsultantka biznesowa i marketingowa, certyfikowanym coach biznesowy i mentorka EMCC, otrzymała Nagrodę Ekosystemu by OVHcloud. Inwestorka została doceniona za dzielenie się swoją ekspercką wiedzą ze startupami oraz działalność w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i Fundacji Liderek Biznesu.

Po raz pierwszy podczas została też wręczona nagroda dla funduszu VC. Venture Award by VCLeaders otrzymali Inovo Venture Partners, którzy 70 proc. swoich inwestycji zrealizowali z polskimi lub zagranicznymi aniołami biznesu. Wśród ich ponad 30 spółek portfelowych znajdują się startupy takie jak Booksy, Spacelift, Tidio, Zowie Inc., Infermedica, Jutro Medical czy Packhelp.

Wsparcie dla Ukrainy

Gala Business Angel of the Year miała wyjątkowy charakter, ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie. Środowisko startupowo-inwestycjne bardzo szybko zaoferowało pomoc ukraińskim uchodźcom, firmom i organizacjom pozarządowym. Przykładem tej pomocy są zbiórka dla Polskiej Akcji Humanitarnej Startupy dla Ukrainy oraz inicjatywa #TechforUkraine.

Jacek Siadkowski, Dyrektor Zarządzający Fundacji Tech to the Rescue zaangażowanej we wsparcie Ukrainy powiedział: –Trudno nam dziś przeżywać Galę w pełnej radości ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie. Polacy tłumnie zdecydowali się nieść pomoc Ukrainie, ale szczególnie istotne jest działanie w sposób skoordynowany i systemowy. Nasza pomoc musi mieć sens nie tylko w kontekście pięciu dni, ale kolejnych pięciu lat i tym zajmujemy się w Tech to the Rescue – powiedział.

Uczestnicy Gali mogli aktywnie włączyć się w zbiórkę na rzecz Fundacji, prowadzoną na platformie donorbox. Podsumowaniem Gali była prezentacja nowego projektu, platformy Polish Angels, która jest odpowiedzią COBIN Angels, na nieustanną potrzebę edukowania i budowania środowiska inwestorów w Polsce. – Naszą misją jest koncentracja wiedzy i dzielenie się nią ze społecznością inwestorów. Polish Angels to nie tylko nauka, ale też społeczność aniołów biznesu, która stale się wspiera w celu podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych – w ten sposób do uczestnictwa w projekcie zapraszał Tomasz Laskowicz, Community Manager przy Polish Angels.

