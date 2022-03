Premier Mateusz Morawiecki o KPO: Bruksela łamie prawo

O tym, że do odblokowania polskiego KPO przez Komisję Europejską może dojść jeszcze w tym tygodniu informował w poniedziałek Dziennik Gazeta Prawna, powołując się na rządowe źródło. – To może być ten tydzień. Oczywiście nie wiemy, co się wydarzy w Ukrainie. Ale teraz to już bardziej kwestia ogłoszenia, że Krajowy Plan Odbudowy jest odblokowany niż dalszych negocjacji jego treści – mówił informator gazety.

Kwestia odblokowania polskiego KPO przez Brukselę pojawiła się w wywiadzie, jakiego premier Mateusz Morawiecki udzielił w środę wieczorem TVP Info. Szef rządu stwierdził, że rząd ma "własne spojrzenie na KPO" i zamierza realizować projekty, które zostały skonstruowane w ramach planu wyjścia z kryzysu po pandemii koronawirusa. – One będą realizowane i my takich obaw nie mamy, a Bruksela łamie prawo w sposób ewidentny, nie przyznając nam tych środków i próbując jakby przymuszać różne działania – powiedział w programie "Gość Wiadomości" premier.

„Do mety jeszcze nie doszliśmy”

Morawiecki przyznał, że prowadzone od 9 miesięcy „żmudne i techniczne negocjacje ws. KPO z Komisją Europejską posuwają nas do przodu, ale do mety jeszcze nie doszliśmy”.

Przypomnijmy, że wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej musiały przygotować swoje Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać wypłaty z unijnego Funduszu Odbudowy, którego ideą jest wsparcie finansowe dla gospodarek państw UE po pandemii. Polska przedstawiła swój plan Komisji Europejskiej, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Szefowa KE Ursula von der Leyen postawiła w październiku zeszłego roku, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

