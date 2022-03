Pod Warszawą ruszy niebawem park rozrywki. Trwają poszukiwania pracowników

W niedzielę 1 maja w miejscowości Góraszka (ok. 20 km od Warszawy) otwarty zostanie park rozrywki Majaland Warsaw. Inwestor przedsięwzięcia spółka Plopsa podaje, że wartość inwestycji to 30 mln euro. Inwestycja nawiązuje do Majaland Kownaty, pierwszego w Polsce parku rozrywki Plopsa, znajdującego się na granicy polsko-niemieckiej, który został otwarty we wrześniu 2018 roku.

Park rozrywki – jak podaje Plopsa – będzie oferował 26 atrakcji dla wszystkich grup wiekowych, będzie posiadał przestronną strefę wewnętrzną oraz uzupełniającą ją strefę zewnętrzną. Ponadto, obecne będą również liczne punkty gastronomiczne oraz sklep. Majaland Warsaw, jak sama nazwa wskazuje, jest zdominowany przez popularną postać Pszczółkę Maję, którą wspierać będą Vic the Viking i Heidi. Teren zewnętrzny jest natomiast w całości poświęcony Super Wings.

Goście Majalandu mogą liczyć m.in. na rollercoaster, Tańczącą Fontannę, Park Ruchu Drogowego, wodny plac zabaw czy karuzele „Podniebny Lot” i „Super Odrzutowce” związane z tematyką lotniczą (teren na którym powstaje park stanowił niegdyś lądowisko dla samolotów i odbywały się tam słynne pikniki lotnicze).

Poszukiwanych 250 pracowników

– Po udanym otwarciu Majaland Kownaty, cieszymy się, że ten sukces ma swoją kontynuację i otwieramy drugi park w Polsce – podkreśla Steve Van den Kerkhof, Dyrektor Generalny Plopsa Group. – Wiele wniosków wyciągnęliśmy z pierwszego parku w Kownatach i przenieśliśmy je do nowego parku w Warszawie, dzięki czemu powstał nowy, spektakularny park tematyczny. W ostatnich tygodniach przed otwarciem wciąż trwają prace budowlane, ale efekty już są wspaniałe – dodaje.

Na blisko 1,5 miesiąca przed startem parku wciąż trwają poszukiwania pracowników. Do obsadzenia jest 250 etatów. Park oferuje możliwość rekrutacji dla pracowników sezonowych, stałych i studentów w takich działach jak: obsługa atrakcji, gastronomia, technika i merchandising. Okazja do rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne działy pojawi się w przyszłą niedzielę 27 marca, kiedy to zaplanowany jest Dzień Pracy. By wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się na stronie majalandwarszawa.pl.

