Superjacht powiązany z Abramowiczem unika wód Unii Europejskiej

Roman Abramowicz, szef Gazpromu i do niedawna właściciel klubu piłkarskiego Chelsea, jest jednym z rosyjskich oligarchów bliskich Putinowi. Tak jak wszyscy rosyjscy miliarderzy został obłożony sankcjami po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a jego majątek jest tropiony i zajmowany przez europejskie służby.

Rosyjskie jachty uciekają przed sankcjami

Superjacht Solaris należący do Abramowicza powstał w niemieckiej stoczni Lloyd Werft, ma 140 metrów długości i został zwodowany w 2021 roku za 600 mln dolarów. Może pomieścić 36 pasażerów i 60 członków załogi i pływa pod banderą Bermudów. Według agencji Reuters jacht Solaris powiązany jest z Romanem Abramowiczem.

W ostatnich dniach widziany był na Morzu Egejskim, gdzie omijał strefy przybrzeżne krajów Unii Europejskiej. Obecnie znajduje się na wodach terytorialnych Turcji, na południe od popularnej miejscowości turystycznej Bodrum.

Czytaj też:

Bajeczny jacht Putina na celowniku USA. Zawrotna wartość

8 marca jacht Solaris opuścił port w Barcelonie, gdzie przechodził naprawy. 10 marca Wielka Brytania umieściła Romana Abramowicza na liście sankcjonowanych Rosjan. Tego samego dnia jego inny jacht, warty 1 mld dolarów Eclipse opuścił port na wyspie St Maarten na Karaibach. Jacht przebywa obecnie na wodach Morza Śródziemnego na południe od greckiej wyspy Krety.

Rosyjscy oligarchowie mają powody do uciekania swoimi jachtami z wód krajów Unii Europejskiej, bo francuskie i włoskie służby zarekwirowały już trzy jachty warte łącznie ponad 225 mld dolarów. Oprócz uciekania do neutralnych portów oligarchowie stosują także nielegalne metody. 106-metrowy jacht Andromeda, którego właścicielem jest prawdopodobnie znajdujący się na listach osób sankcjonowanych, Sulejman Kerimow, wyłączył automatyczny system identyfikacji AIS, co jest niezgodne z międzynarodowym prawem morskim. Andromeda została jednak odnaleziona w porcie na wyspie Antigua dzięki zdjęciom satelitarnym.

Czytaj też:

Jacht za 140 mln dolarów zajęty w Barcelonie. Należy do znajomego Putina z czasów GRU