Jacht za 140 mln dolarów zajęty w Barcelonie. Należy do znajomego Putina z czasów GRU

Hiszpańskie służby zarekwirowały cumujący w porcie w Barcelonie jacht należący do rosyjskiego oligarchy Siergieja Czemiezowa. Wartość jednostki to około 140 mln dol. Czemiezow jest dyrektorem generalnym rosyjskiej korporacji zbrojeniowej Rostech, zanim Putin ograniczył swoje kontakty do wąskiego grona ludzi, współpracowali. Znają się jeszcze z GRU.

Jacht został przejęty na mocy decyzji urzędników hiszpańskiego ministerstwa transportu. Potwierdził to premier Hiszpanii Pedro Sanchez. To pierwsza tego typu akcja w tym kraju. Zapowiedział, że jego kraj będzie kontynuował „wdrażanie sankcji wobec rosyjskich oligarchów”.

Czemiezow nie jest jedynym oligarchą, który został pozbawiony możliwości korzystania ze swojego bajecznie drogiego jachtu. W europejskich i amerykańskich portach trwa kontrola dokumentów najdroższych jednostek i jeśli okaże się, że należy ona do osoby objętej sankcjami, uprawnione służby tymczasowo ją zajmują i uniemożliwiają odpłynięcie. W ostatnim tygodniu słyszeliśmy wiele historii dotyczących rekwirowania jachtów i luksusowych posiadłości. Wyjątkowo szybko gniew urzędów skarbowych poczuł Aliszer Usmanow, czyli jeden z najbogatszych Rosjan.

Jednak celem numer jeden dla wszystkich służb skarbowych w Europie są obecnie aktywa należące do samego Władimira Putina. Rzecz w tym, że rosyjski prezydent w oświadczeniu majątkowym wykazał wyłącznie mieszkanie w Moskwie i niewielką daczę pod miastem. Z wielu dokumentów, które ujrzały światło dzienne, wynika jednak, że może być on jednym z najbogatszych ludzi świata, a jego majątek sięga nawet 200 miliardów dolarów. Podobnie jak swoi poplecznicy, Putin ma posiadać także luksusowy jacht. Włoska policja twierdzi, że właśnie go namierzyła.

W stoczni Sea Group we włoskim Marina di Carrara przebywa obecnie na drobnych naprawach jacht Scheherazade. Jednostka została wyprodukowana w 2020 roku, a jej wartość to około 700 milionów dolarów. Nie ma oficjalnych wiadomości, do kogo może należeć. Żaden z miliarderów się do niego nie przyznaje, a lista osób, które stać na tego typu jednostki jest dość krótka.

