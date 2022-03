Rzecznik rządu: Nie ma porozumienia w sprawie KPO

Przypomnijmy, że we wtorek późnym wieczorem w mediach pojawiła się wypowiedź ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka o tym, że Komisja Europejska "lada chwila" powinna dać zielone światło na odblokowanie polskiego KPO i jest na to polityczna zgoda Brukseli. Takie zapewnienie polski rząd miał otrzymać od trzech unijnych komisarzy. Minister podkreślił, że Polska spełniła warunek KE dotyczący projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Zaskoczenia słowami ministra nie krył w porannym wywiadzie dla Radia Zet rzecznik rządu Piotr Müller. – Nie ma takiego porozumienia (sprawie KPO – red.) Jestem trochę zaskoczony tymi wczorajszymi informacjami – powiedział rzecznik rządu.

Müller przypomniał, że w negocjacjach dotyczących odblokowania KPO uczestniczy premier Mateusz Morawiecki. – Robi to premier Morawiecki bezpośrednio z szefową KE, bo na tym poziomie jest to robione, a na poziomie technicznym, komisyjnym, w tym zespole, z przewodniczącą KE, która delegowała swoich przedstawicieli, robi to minister Buda. Więc jak rozumiem, minister Nowak mógł usłyszeć w kuluarach osiedzenia Rady UE, że jest taka chęć, ale takiej decyzji nie ma. Chciałbym być takim optymistą jak minister Nowak, ale jest jeszcze trochę rzeczy do dopięcia, żeby to było możliwe – stwierdził rzecznik rządu.

"Byłbym ostrożny"

W podobnym tonie wypowiedział się szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. – Ani ja, ani pan minister Nowak nie prowadzimy rozmów, osobiście z szefową KE rozmawia premier Morawiecki, wykonawczo sprawy prowadzi wiceminister Waldemar Buda. Od urzędników nieraz słyszałem, że jesteśmy w przełomowym momencie, później rzeczywistość to weryfikowała. Byłbym więc ostrożny – powiedział w porannym wywiadzie dla Polsat News szef KPRM.

Mniej więcej w tym samym czasie Piotr Nowak udzielił wywiadu Polskiemu Radiu, gdzie powiedział, że jeszcze przed wizytą w USA (miała ona miejsce w zeszłym tygodniu) rozmawiał na temat KPO z kilkoma unijnymi komisarzami, podkreślając, że środki te pomogą Polsce w odciążeniu gospodarki.

– Usłyszałem podczas tych rozmów, że jest już zgoda na wsparcie. Polityczna zgoda na poziomie KE jest. Oficjalnie poinformuje o tym zapewne szefowa Komisji Europejskiej. Być może stanie się to na dniach, być może przeciągnie się o tydzień lub dwa. To są kwestie techniczne, ale polityczna decyzja w tej sprawie została podjęta – powiedział minister rozwoju i technologii.

Tymczasem jak usłyszała brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, akceptacja przez Komisję Europejską polskiego KPO nie oznacza natychmiastowych wypłat Polsce pieniędzy.

