Szefowa Komisji Europejska: Koniec z szantażem energetycznym ze strony Rosji

Skończyły się czasy, kiedy energia mogła być wykorzystywana do szantażowania nas - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przewodnicząca KE odniosła się w ten sposób do komunikatu prezydenta Rosji Władimira Putina, w którym domaga się on, aby "nieprzyjazne państwa" płaciły za dostawy gazu ziemnego w rublach.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin poinformował, że będzie się domagał od „nieprzyjaznych państw”, aby te płaciły za dostawy gazu ziemnego w rublach. – Rosja będzie oczywiście nadal dostarczać gaz ziemny zgodnie z ilościami i cenami (...) ustalonymi we wcześniej zawartych kontraktach. Zmiany będą dotyczyć jedynie waluty płatności, która zostanie zmieniona na rosyjskie ruble — powiedział przywódca Kremla podczas transmitowanego przez telewizję spotkania z ministrami najwyższego szczebla. Do „nieprzyjaznych” krajów należą te, które nałożyły sankcje na Rosję w związku z atakiem tego kraju na Ukrainę. Chodzi m.in. o Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Japonię, Kanadę, Norwegię, Singapur, Koreę Południową, Szwajcarię, a także samą Ukrainę i państwa członkowskie Unii Europejskiej. RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie Szefowa KE komentuje Do słów tych odniosła się w czwartek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która powiedziała, że Rosja nie będzie mogła żądać zapłaty w rublach za swoją ropę i gaz, ponieważ byłoby to równoznaczne z obejściem sankcji. – Byłaby to jednostronna decyzja i wyraźne naruszenie umowy – podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej. – Byłaby to próba obejścia sankcji. Nie pozwolimy, aby nasze sankcje były omijane. Skończyły się czasy, kiedy energia mogła być wykorzystywana do szantażowania nas – dodała. Wcześniej płacenia za energię w rublach odmówił niemiecki kanclerz Olaf Scholz, podkreślając, że waluta płatności została już określona w kontraktach. Z przytoczonych przez agencję Reutera danych wynika, że rosyjski gaz odpowiada za około 40 proc. całkowitego zużycia gazu w Europie, zaś import gazu z Rosji do Unii Europejskiej wahał się w tym roku od 200 mln do 800 mln euro dziennie. Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

