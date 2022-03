500 plus dla pracowników TVP. Wiadomo kto skorzysta

Na swoiste 500 plus będą mogli liczyć najmniej zarabiający pracownicy TVP. Jak ustalił „Presserwis” osoby, których wynagrodzenie zasadnicze wynosi do 6000 tys. zł brutto, otrzymają 500 zł brutto podwyżki. Z kolei pracownicy zarabiający pomiędzy 6000 a 6500 zł dostaną wyrównanie do 6500 zł.

Ponadto pracownikom telewizji ma zostać w tym roku wypłacona 10-procentowa premia motywacyjna płatna po każdym kwartale.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Apel o podwyżki

Tym samym władze TVP pozytywnie odpowiedziały na propozycję związkowców z „Solidarności”. Przypomnijmy, że na początku tego roku związkowcy zaapelowali do władz publicznej telewizji o podwyżki wynagrodzeń, co motywowali rosnącą inflacją. – Inflacja w wysokości 8,3 proc. w sposób istotny pomniejsza tzw. dochód rozporządzalny, jakim dysponują pracownicy naszej firmy – mówił jeden ze związkowców, którego cytuje serwis Wirtualne Media.

Związkowiec zwracał wówczas uwagę, że żądania dotyczące podniesienia wynagrodzeń wysuwały również inne związki działające w publicznym medium. Domagały się one wzrostu pensji zasadniczej o minimum 1500 zł. Biuro prasowe TVP tłumaczyło w tamtym czasie, że spełnienie żądań nie jest możliwe ze względów finansowych. – Spowodowane jest to przede wszystkim brakiem ustabilizowanego finansowania, co uniemożliwia zaciąganie długoterminowych zobowiązań – podkreślało biuro prasowe publicznej telewizji.

Z danych przytoczonych przez „Presserwis” wynika, że w TVP pod koniec ubiegłego roku pracowało 2895 osób, o 50 więcej (wzrost o 1,8 proc.) niż w analogicznym okresie 2020 roku.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

500 plus po nowemu. Wiemy, ile wniosków złożono. Część została odrzucona