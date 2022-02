500 plus po nowemu. Wiemy, ile wniosków złożono. Część została odrzucona

W szóstym roku funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” zaszły w nim istotne zmiany. Obsługę programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych (do tej pory obowiązek ten leżał po stronie gmin), a wnioski o przyznawane w ramach programu środki można składać wyłącznie drogą elektroniczną (do tej pory było to możliwe również drogą tradycyjną). Przypomnijmy, że wnioski można składać poprzez portal PUE ZUS, portal Emp@tia bądź przez bankowość elektroniczną.

Wnioski na nowy okres rozliczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do 31 maja 2023 roku, można składać od 1 lutego. Rodziny, które już korzystają z programu i chcą zachować ciągłość wypłaty świadczeń powinny złożyć wniosek do 30 kwietnia. Z kolei rodzic, któremu dziecko urodziło się np. w tym miesiącu, najlepiej jeśli złoży dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe: ten nowy, a także ten dotychczasowy, który upływa wraz z końcem maja tego roku.

Ponad milion wniosków

Zwróciliśmy się do ZUS z pytaniem, o to ile od 1 lutego napłynęło wniosków o świadczenie.

– W ramach naboru wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r., do ZUS wpłynęło począwszy od 1 lutego 2022 r. ok. 1,2 mln wniosków na ok. 2 mln dzieci – informuje nas Grzegorz Dyjak z ZUS. – W ramach dotychczasowego okresu świadczeniowego kończącego się 31 maja 2022 r. ZUS otrzymał blisko 95 tys. o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na ok. 126 tys. dzieci – dodaje.

Ile wniosków odrzucono?

Media podawały, że bywają przypadki, w których ZUS odrzuca wnioski o przyznanie 500 plus. Powodem jest błędne zaznaczenie okresu na jaki chce się otrzymać środki – osoby chcące przedłużyć okres świadczenia zamiast wybrać termin od czerwca 2022 roku, wybierają okres, który upływa w maju tego roku. Zapytaliśmy ZUS, ile tego typu wniosków dotychczas odrzucono.

– Składanie wniosków jest na początkowym etapie. Wnioski podlegają analizie i weryfikacji. Jeżeli okaże się, że w niektórych przypadkach są błędy, będzie to poprawiane. Jednak na tym etapie jest zbyt wcześnie, by wskazać liczbę takich wniosków – mówi nam Grzegorz Dyjak.

Przypomnijmy, że program „Rodzina 500 plus” został wprowadzony 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo zakładał on finansowe wsparcie w kwocie 500 zł na drugie i kolejne dziecko. W lipcu 2019 roku program rozszerzono również na pierwsze dziecko.

