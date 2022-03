Rubel odrabia wojenne straty. Kurs zbliżony do poziomu sprzed 5 tygodni

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin zapowiedział, że „nieprzyjazne” Rosji kraje, będą musiały płacić za rosyjski gaz rublami. Do grona tego zaliczane są m.in. USA, czy kraje należące do Unii Europejskiej. Przywódca Kremla do końca marca dał czas rządowi, bankowi centralnemu Rosji oraz Gazpromowi na przedstawienie propozycji płatności rublowych za eksportowany surowiec. Ruch ten miał na celu powstrzymanie spadków rosyjskiej waluty.

Wygląda na to, że poskutkowało. W środę za jednego dolara trzeba było zapłacić ok. 85 rubli. To oznacza, że pięć tygodni po rozpoczęciu ataku Rosji na Ukrainę, kurs rosyjskiej waluty zbliża się do poziomu sprzed wojny. 23 lutego, czyli na dzień przed rozpoczęciem inwazji jeden dolar kosztował ok. 80 rubli. Popyt na rosyjską walutę to efekt obaw firm przed zapowiadanym przez Kreml odcięciem dostaw gazu w przypadku braku płatności rublami. Uznano więc, że należy zawczasu się w nie zaopatrzyć.

Kiedy rubel był najsłabszy?

Rubel najsłabszy był 7 marca, gdy za jednego dolara trzeba było zapłacić aż 154 ruble. Tego dnia amerykańska administracja ogłosiła embargo na sprowadzanie ropy i gazu z Rosji.

– Dzisiaj ogłaszam, że Stany Zjednoczone uderzają w główną arterię rosyjskiej gospodarki. Zakazujemy wszelkiego importu rosyjskiej ropy, gazu i energii – mówił prezydent USA Joe Biden. – To oznacza, że rosyjska ropa nie będzie już akceptowana w amerykańskich portach, a Amerykanie zadadzą kolejny, silny cios machinie wojennej Putina – dodał amerykański prezydent.

Tymczasem jak podała w środę wieczorem agencja AFP w trakcie rozmowy prezydenta Władimira Putina z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem przywódca Kremla miał zgodzić się, by rachunki za eksportowany gaz nadal mogły być opłacane również w euro.

