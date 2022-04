Nowe zasady bezpłatnych przejazdów pociągami dla uchodźców z Ukrainy. Wiemy, kto skorzysta

Zmianę zasad dotyczących wydawania bezpłatnych przejazdów dla uchodźców z Ukrainy zapowiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. – Od początku wybuchu wojny pomagamy Ukrainie i ukraińskim uchodźcom, a szczególne pole do działania mają tu polscy kolejarze. Dziękujemy polskim przewoźnikom kolejowym za umożliwienie ponad milionowi ukraińskich uchodźców skorzystania z darmowych przejazdów koleją. Zasady, na których polskie koleje wydawały tymczasowo bezpłatne bilety uchodźcom zmienią się od początku kwietnia – powiedział Bittel.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że wraz z początkiem kwietnia z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity będą mogły skorzystać następujące grupy obywateli Ukrainy:

dzieci i młodzież do lat 18,

kobiety,



mężczyźni powyżej 60 roku życia,



mężczyźni w wieku 18-60 lat z niepełnosprawnością.

Nowe zasady do końca kwietnia

Przypomnijmy, że od 25 lutego do końca marca wszyscy obywatele Ukrainy mogli podróżować bezpłatnie w klasie 2 w wagonach z miejscami do siedzenia pociągów TLK i IC. Przejazdy te odbywały się na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie. Nowe zasady dotyczące wydawanych tymczasowo bezpłatnych biletów dotyczą okresu od 1 do 30 kwietnia br., przy czym – jak zastrzega resort – możliwe są modyfikacje zasad, na których będzie się to odbywało.

Dokumentami, które poświadczają prawo obywateli Ukrainy do skorzystania z bezpłatnego przejazdu w komunikacji krajowej są: ukraiński paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego br. (dzień ataku Rosji na Ukrainę) lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka wraz z potwierdzeniem nadania numeru PESEL, w którym oznaczono status cudzoziemca jako osoby, która przekroczyła granicę po 24 lutego tego roku.

Przejazdy obywateli Ukrainy nadal będą odbywały się na podstawie nieodpłatnych biletów dodatkowych ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia. Tak jak dotychczas bezpłatne podróże będę obowiązywać w 2 klasie pociągów kategorii ekonomicznych (TLK i IC) na terenie całej Polski. Obywatelom Ukrainy, którzy podróżują do Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii albo Węgier jest wydawany nieodpłatny bilet dodatkowy do ostatniej stacji w Polsce. Dalsza podróż odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez koleje zagraniczne.

Z danych przedstawionych przez resort infrastruktury wynika, że od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę PKP Intercity wydało już ponad 1 mln bezpłatnych biletów dla obywateli Ukrainy. Najwięcej osób, bo ponad 302 tys., pobrało darmowe bilety z Warszawy, ponad 150 tys. rozpoczęło podróż z Krakowa, zaś blisko 90 tys. z Przemyśla.

