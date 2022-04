Dwa lata z maseczkami. Policja wystawiła ponad milion mandatów za ich brak

Prawie dwa lata temu, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzono w Polsce – w związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19 -obowiązek zasłaniania nosa i ust. Od tego dnia maseczki (od początku to głównie one służyły nam w tym celu, choć przez pewien czas można było korzystać również z przyłbic, czy chust) stały się nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości. Towarzyszyły nam w sklepie, komunikacji miejskiej, a przez pewien okres również w plenerze.

Obowiązek zakrywania nosa i ust zniesiono 28 marca br. (poza aptekami i budynkami, w których prowadzona jest działalność lecznicza) co uznano za symboliczny koniec pandemii. Od dłuższego czasu nie brakowało jednak osób, które nie potrzebowały błogosławieństwa ministra zdrowia, by schować w kąt maseczki. Grupa tych, którzy lekceważyli obowiązek zasłaniania twarzy rosła i nie odstraszały ich kontrole policji i ryzyko mandatu – od 20 zł do 500 zł, a w przypadku przekazania przez mundurowych sprawy do sądu nawet 5000 zł.

Ponad milion mandatów

W ciągu minionych dwóch lat kar za brak maseczek nie brakowało. Komenda Główna Policji dokonała właśnie podsumowania działań związanych z pandemią w okresie od 7 marca 2020 roku do 27 marca br. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik KGP inspektor Mariusz Ciarka, funkcjonariusze wystawili w tym czasie 1 mln 099 tys. 737 mandatów w związku z lekceważeniem obowiązku zakrywania nosa i twarzy. Pouczono w związku z tym 1 mln 051 tys. 440 osób i sporządzono 119 tys. 275 wniosków o ukaranie do sądu.

Porównując te dane do tych, które Komenda Główna Policji przekazała w ubiegłym tygodniu naszej redakcji wynika, iż ponad pół miliona mandatów za brak maseczki wystawiono na przestrzeni ostatnich ośmiu miesięcy. – Od 1 sierpnia 2021 roku do niedzieli 27 marca 2022 roku m.in. w związku nieprzestrzeganiem obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką funkcjonariusze nałożyli 545 052 mandaty karne, pouczyli 698 833 osoby i skierowali 40 542 wnioski o ukaranie do sądu – poinformował Wprost Michał Gaweł z Wydziału Prasowo-Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.

Komenda Główna Policji przekazała również, że w ciągu dwóch lat trwania pandemii mundurowi skontrolowali – sprawdzając czy przestrzegane są przepisy sanitarne – ponad 1,5 mln pojazdów transportu publicznego. Dokonano również m.in. blisko 3 mln kontroli placówek handlowych i ponad 7,6 tys. dyskotek i klubów.

