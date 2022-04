Morawiecki: Polska pożyczy Mołdawii 20 milionów euro

Polska pożyczy Mołdawii 20 milionów euro w ramach umowy długoterminowej. Umowę podpisali Premier Matusz Morawiecki i premier Mołdawii Natalia Gavrilita. – Ważne jest, abyśmy dziś razem z UE dali Mołdawii nadzieję na przyszłość. Polska będzie dobrym ambasadorem spraw Mołdawii w Brukseli – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Podpisaliśmy kilkanaście lat temu umowę partnerstwa z Mołdawią i będziemy ją nadal rozwijać ku obopólnej korzyści naszych państw. W interesie całej Europy jest to, aby imperializm rosyjski skończył swoją działalność tak szybko, jak to możliwe – dodał premier.

– Mieliśmy bardzo dobre rozmowy z premierem Morawieckim. Bardzo dziękuję za polską pomoc. Polska była i jest naszym najlepszym partnerem. Zwracamy się do Unii Europejskiej, aby przyłęły Mołdawię, Ukrainę i Gruzję do wspólnoty – powiedziała premier Natalia Gavrilita. – Polska to kraj, który nas rozumie. To dla nas wzór państwa europejskiego – dodała.

Mołdawia przyjęła już blisko 400 tys. uchodźców

Premier Mołdawii wskazała, że nie tylko Polska, ale również Mołdawia stała się krajem, do którego uciekają przed wojną uchodźcy z Ukrainy.

– Nasz region, to miejsce, w którym dochodzi do katastrofy, która nie miała miejsca od II wojny światowej. Wielka walka, która trwa na terenie Ukrainy, będzie miała wpływ na przyszłe pokolenia. Od 24 lutego przyjęliśmy już 390 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Prawie połowa z nich, to dzieci. Populacja Mołdawii liczy 2,6 mln mieszkańców. Uchodźcy stanowią już 4 proc. – powiedziała Natalia Gavrilita.