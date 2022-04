Znakomita wiadomość dla 5 mln osób. Pieniądze jeszcze przed świętami

Przypomnijmy, że trzynasta emerytura to dodatek finansowy dla emerytów i rencistów, którego koncepcja narodziła się wiosną 2019 roku w kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To właśnie wtedy po raz pierwszy wypłacono świadczenie (funkcjonowało ono wówczas pod nazwą „Emerytura Plus”). W ramach kolejnej kampanii, już do krajowego parlamentu Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że w przypadku wygranej trzynasta emerytura stanie się świadczeniem gwarantowanym ustawowo.

W tym roku trzynasta emerytura jest wypłacana po raz czwarty. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że tegoroczne wypłaty świadczenia realizowane są w sześciu transzach, wraz z kwietniowymi emeryturami i rentami. Wypłaty w ramach kolejne transzy nastąpią jeszcze przed świętami.

– Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi trzynasta emerytura trafi łącznie do 5 mln emerytów i rencistów na kwotę ponad 6,7 mld zł. W sumie w tym roku do ok. 9,7 mln seniorów trafi 13,1 mld zł – podkreśla cytowana w komunikacie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Kto może liczyć na trzynastą emeryturę?

Wbrew nazwie wysokość trzynastej emerytury nie jest równa wysokości otrzymywanych przez seniorów co miesięcznych świadczeń, a wysokości emerytury minimalnej. W tym roku jest to 1388,44 zł, o 87,56 zł więcej niż w roku ubiegłym. Ministerstwo przypomina, że świadczenie jest wypłacane z urzędu, co oznacza, że aby je otrzymać, nie trzeba składać żadnych wniosków. Trzynastą emeryturę otrzymują wszyscy emeryci i renciści bez względu na dochody.

Resort przypomina również, że trzynasta emerytura wolna jest od potraceń i egzekucji, a jej pobranie nie ma wpływu na ubieganie się o inne dodatkowe wsparcie takie jak zasiłki czy dodatki.

Trzynasta emerytura trafi do blisko 10 mln seniorów w tym miesiącu. Z kolei jesienią planowana jest wypłata po raz drugi czternastej emerytury. Niedawno resort rodziny poinformował naszą redakcje, że tak jak rok temu nie wszyscy świadczeniobiorcy będą uprawnieni do otrzymania dodatku w pełnej kwocie.

– Określona zostanie kwota graniczna, do której 14. emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej w 2022 roku i powyżej której wysokość 14 emerytury będzie zmniejszana według zasady „złotówka za złotówkę” do wysokości najniższej emerytury – poinformowało nas Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jaka będzie wspomniana przez resort „kwota graniczna”? Tego ministerstwo na razie nie ujawnia. Rok temu było to 2900 zł brutto. Wobec osób, które przekraczały tę kwotę stosowana była zasada „złotówka za złotówkę”, wskutek czego seniorzy z wyższą emeryturą (na poziomie 4200 zł brutto) musieli obejść się smakiem.

