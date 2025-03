Bankowy gigant wraca do Polski. Wielkie przejęcie za setki milionów euro

UniCredit, jeden z największych banków w Europie, ogłosił powrót na polski rynek finansowy. W ramach ekspansji przejął Aion Bank oraz Vodeno, inwestując łącznie 376 mln euro. Nowa strategia ma na celu przyspieszenie wzrostu w kluczowych krajach Europy i dotarcie do milionów klientów, a Polska jest jednym z priorytetowych rynków.

UniCredit znów w Polsce – co to oznacza?

Bank UniCredit opuścił polski rynek w 2017 roku, kiedy sprzedał 32,8 proc. akcji Pekao S.A. grupie PZU i Polskiemu Funduszowi Rozwoju. Teraz, po ośmiu latach, wraca z ambitnym planem ekspansji. W oficjalnym komunikacie bank podkreśla, że pierwsze kroki obejmują ponowne wejście na rynek polski oraz rozwój usług finansowych w Niemczech i innych krajach Europy Zachodniej.

UniCredit zamierza wykorzystać licencję bankową Aion Banku i jego zaawansowaną platformę mobilną, by dotrzeć do klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm. Jednocześnie planuje rozwój usług Banking-as-a-Service (BaaS), czyli innowacyjnych rozwiązań bankowych dostosowanych do potrzeb firm i instytucji.

Inwestycje warte miliony euro

Nowe przedsięwzięcie UniCredit nie ogranicza się tylko do przejęcia Aion Banku i Vodeno. Bank ogłosił, że planowana inwestycja może sięgnąć 200 mln euro, a jej celem jest pozyskanie 2,5 mln klientów. Co istotne, UniCredit przewiduje zwrot z inwestycji w mniej niż dwa lata, co świadczy o dużej skali i przemyślanej strategii rozwoju.

Nowoczesne technologie kluczem do sukcesu

Zdaniem ekspertów, UniCredit może wprowadzić na polski rynek nowoczesne rozwiązania finansowe, które zmienią sposób funkcjonowania bankowości. Dzięki przejęciu Aion Banku i Vodeno, bank zyskał dostęp do zaawansowanej technologii chmurowej i systemów API.

"Połączenie naszych technologicznych możliwości z doświadczeniem Vodeno pozwoli na tworzenie innowacyjnych produktów bankowych, minimalizację kosztów operacyjnych i przyspieszenie wprowadzania nowych usług na rynek" – podkreśla Andrea Orcel, CEO UniCredit.

Jednym z kluczowych elementów strategii jest wykorzystanie inteligentnych kontraktów oraz elastycznej infrastruktury bankowej, co pozwoli na szybkie dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów.

Co dalej? UniCredit nie zwalnia tempa

Nowe plany UniCredit zakładają nie tylko rozwój w Polsce, ale również ekspansję na inne rynki europejskie. Niemcy, Austria i kraje Europy Zachodniej to kolejne cele, w których bank chce wdrożyć swoje nowoczesne rozwiązania finansowe.

Dzięki tej strategii UniCredit ma szansę ponownie zyskać silną pozycję na polskim rynku bankowym i konkurować z największymi instytucjami finansowymi w kraju. Czy powrót banku okaże się sukcesem? O tym zdecydują klienci.

