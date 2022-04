Komisja Europejska zatwierdziła program wsparcia dla rolnictwa. Będą dopłaty

– Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 3,9 mld złotych przeznaczony na wsparcie polskiego rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Oznacza to zgodę na dopłaty do nawozów – poinformowało na Twitterze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Pomoc ta będzie miała formę dotacji bezpośrednich. Środek będzie dostępny dla rolników prowadzących działalność w Polsce, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami – dodał resort.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

500 zł na hektar gruntów rolnych

Z informacji przekazanych przez Komisję Europejską wynika, że kwalifikujący się do dopłat rolnicy otrzymają wsparcie w wysokości do 107 euro, czyli 500 zł na hektar gruntów rolnych, oraz do 53,5 euro, czyli 250 zł na hektar użytków zielonych i pastwisk. Górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów. Pomoc będzie dostępna dla rolników prowadzących działalność w Polsce, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów „spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami”.

Komisja Europejska podkreśliła, że zgłoszony przez polski rząd program został uznany za zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych, które przewidują m.in, że pomoc nie przekracza 35 tys. euro na beneficjenta, oraz zostanie przyznana najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku.

Jak przypomina Polska Agencja Prasowa, premier Mateusz Morawiecki jeszcze w lutym apelował do Komisji Europejskiej o udzielenie zgody na dopłaty do nawozów dla rolników. – Apeluję do Komisji Europejskiej, by jak najszybciej udzieliła zgody polskiemu rządowi na dopłaty do nawozów – mówił podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Morawiecki.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Koniec drożyzny? „Największe wzrosty cen już za nami”