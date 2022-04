Czy Polska zapłaci za rosyjski gaz w rublach? Premier zabrał głos

Przypomnijmy, że pod koniec marca prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin ogłosił, że podpisał dekret nakazujący od 1 kwietnia zagranicznym kontrahentom z „nieprzyjaznych” państw zapłatę za rosyjski gaz wyłącznie w rublach. Na przestawienie się w płatnościach Kreml dał trzy tygodnie, co oznacza, że termin minął 22 kwietnia, czyli wczoraj.

Do grona „nieprzyjaznych” państw Rosja zalicza kraje Unii Europejskiej, czyli również Polskę. Czy zatem będziemy dokonywać płatności w rublach? Kwestia ta pojawiła się podczas piątkowej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawiekciego, dotyczącej zmian w systemie podatkowym.

Komentarz premiera

– Czekamy na interpretację Komisji Europejskiej, czy taka płatność będzie łamała sankcje, czy nie – powiedział szef rządu. – Komisja Europejska – bardziej precyzyjnie, wszystkie służby prawne tam muszą wypracować taką opinię, i my trzymamy się linii, która jest wypracowana w Komisji Europejskiej. I tylko wtedy możemy podjąć decyzję o tym, czy płacić w rublach, czy nie – dodał.

Morawiecki podkreślił, że jeśli „zostanie to uznane przez KE jako element poza pakietem sankcyjnym, nie związany, nie łamiący pakietu sankcyjnego, wtedy wszystkie państwa członkowskie będą podejmowały decyzje samodzielnie”. – Jeżeli zaś będzie odwrotnie, to rzecz jasna my, będący w awangardzie tych wszystkich, którzy domagają się jak najmocniejszych sankcji, będziemy również trzymać się tych zapisów, proponowanych przez Komisję Europejską – powiedział premier.

W piątek – jak zauważa „Rzeczpospolita” – Komisja Europejska wydała wytyczne dla europejskich firm. KE poinformowała, że europejskie koncerny mogą obejść rosyjskie postulaty dotyczące płatności za gaz w rublach bez naruszania sankcji, jeśli zapłacą w euro lub dolarach, które są następnie przeliczane na rosyjską walutę.

Z nieoficjalnych informacji Radia Zet wynika, że kupujące gaz od Rosji Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest przygotowane na ewentualne zakręcenie przez Moskwę kurka z gazem. Rozgłośnia podaje, że od lutego gromadzono zapasy gazu i magazyny są zapełnione w ponad 60 procentach.

