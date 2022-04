Polacy wskazali najbezpieczniejsze metody płatności za zakupy w sieci

Santander Consumer Bank na potrzeby swojego najnowszego raportu „Polaków Portfel Własny: Bezpieczni na e-zakupach 2022”, przeprowadził badanie, w którym sprawdził, czy i w jaki sposób polscy konsumenci dbają o bezpieczeństwo podczas kupowania online, skupiając się m.in. na aspekcie zapłaty za towary. Bank zwraca uwagę, że klienci są coraz bardziej świadomi i wiedzą, że możliwość zapłaty na wiele sposobów czy współpraca ze znanym integratorem zwiększa prawdopodobieństwo, że właściciel danego e-sklepu jest uczciwy.

Z badania wynika, że Polacy za najbezpieczniejszą metodę uznają płatność za pobraniem. Wskazało ją 41 proc. ankietowanych. Najchętniej korzystają z niej zarabiający mniej niż 3 000 zł netto i najmłodsi badani w grupie wiekowej 18-29 lat. Twórcy badania zwracają uwagę, że popularność tej metody we wspomnianej grupie wiekowej może wiązać się z faktem, że spora część osób jest jeszcze utrzymywana przez rodziców lub nie ma osiąga jak na razie wysokich dochodów, przez co z większą ostrożnością podchodzi do płacenia za zamówienie „z góry”.

Drugą metodą płatności, do której ankietowani deklarują największe zaufanie jest BLIK (17 proc.). Santander Consumer Bank podaje, że ten sposób płatności jest lubiany przede wszystkim przez osoby z wykształceniem wyższym i mieszkańców dużych miast z populacją powyżej 250 tys. jak m.in. Warszawa, Wrocław czy Kraków.

Podium najbardziej bezpiecznych według Polaków metod płatności zamykają tradycyjne przelewy bankowe (13 proc.). Metoda ta cieszy się z kolei największą popularnością wśród seniorów i mieszkańców miast do 50 tys. osób.

Niewielka popularność szybkich przelewów

Santander Consumer Bank zwraca uwagę, że spora grupa respondentów miała problem ze wskazaniem metody płatności zapewniającej jak największe bezpieczeństwo. Co dziewiąty respondent nie potrafił wypowiedzieć się na ten temat (11 proc.).

Bank wskazuje również na znikomą popularność tzw. pay-by-linków, czyli szybkich przelewów elektronicznych, podczas zakupów w sklepach internetowych. Za najbezpieczniejszą metodę płatności uważa je jedynie 7 proc. ankietowanych. Może to oznaczać, że klienci boją się, że podczas przekierowania ze strony sklepu do operatora płatności, a następnie do ich bankowości internetowej, dojdzie do wycieku danych. Bank zwraca uwagę, że jest to błędne myślenie, ponieważ pay-by-linki od dawna zaliczane są do jednej z najbardziej zaufanych metod m.in. ze względu na to, że informacje o elektronicznych przelewach są zaszyfrowane.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1001.

