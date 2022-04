Ile zarabia prezydent Francji?

Dziś we Francji odbywa się druga i zarazem decydująca tura wyborów prezydenckich. W przeprowadzonej przed dwoma tygodniami pierwszej turze głosowania największe poparcie zgromadzili urzędujący prezydent Emmanuel Macron i szefowa Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen i to ktoś z nich zostanie gospodarzem Pałacu Elizejskiego na najbliższe pięć lat.

Na jakie zarobki będzie mógł liczyć prezydent Francji? Kwestia ta owiana jest tajemnicą. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, z dekretu z 2012 roku wynika, że wynagrodzenie prezydenta wraz z różnego rodzaju dodatkami można oszacować na ok. 15 tys. euro miesięcznie, czyli ok. 70 tys. zł. Gdy jednak w zeszłym roku think tank Obserwatorium Etyki Publicznej Lucie Sponchiado zaapelował do prezydenta Macrona o ujawnienie jego zarobków, Pałac Elizejski odmówił dostępu do stosownych dokumentów, zasłaniając się poszanowaniem prywatności prezydenta. Tym samym nie wiadomo, ile zarabia obecny prezydent Francji.

Niechęć Macrona w kwestii ujawnienia swoich zarobków może zaskakiwać, gdyż – jak przypomina „Le Monde” – prezydent w swojej pierwszej kampanii wyborczej w 2017 roku zobowiązywał się do „umoralnienia życia publicznego”, w szczególności poprzez transparentność wynagrodzeń urzędników państwowych i parlamentarzystów.

Pierwsza reelekcja od 20 lat?

Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji poznamy najprawdopodobniej dziś wieczorem. Ostatnie sondaże przeprowadzone przed ciszą wyborczą dają od 10 do 14 punktów procentowych przewagi obecnie urzędującemu prezydentowi nad jego rywalką. W badaniu Ipsos Macron cieszy się poparciem 57 proc. badanych, wobec 43 proc. dla Le Pen. Z kolei pracownie Ifop i Harris dają 55 proc. Macronowi i 45 proc. Le Pen.

Jeśli sondaże się potwierdzą, wówczas dojdzie do pierwszej reelekcji francuskiego prezydenta od 20 lat. W 2002 roku ponowny wybór wywalczył prezydent Jacques Chirac, zdecydowanie pokonując Jean-Marie Le Pena, ojca Marine Le Pen. Reelekcji nie uzyskał w 2012 roku następca Chiraca Nicolas Sarkozy, zaś kolejny prezydent Francois Hollande w obliczu fatalnych sondaży nie zdecydował się na ponowny start w wyborach w 2017 roku. Wybory zwyciężył wówczas Emmanuel Macron, pokonując Marine Le Pen (ubiega się dziś o prezydenturę po raz trzeci) stosunkiem głosów 64:36.

