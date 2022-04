ZBP o „manipulowaniu WIBOR-em”. Bankowcy krytycznie o pomyśle premiera

Związek Banków Polskich miał wszelkie podstawy, by przewidywać, że wkrótce rząd zacznie manipulować przy wskaźniku WIBOR, który wykorzystywany jest przy ustalaniu oprocentowania kredytów. Na kilka dni przed wystąpieniem premiera Mateusza Morawieckiego w Katowicach, gdzie szef rządu zapowiedział zastąpienie WIBOR-u innym wskaźnikiem, na stronie głównej ZBP pojawił się felieton autorstwa Włodzimierza Kicińskiego, wiceprezesa Związku.

Krytycy o „kłamstwach” WIBOR-u

Na wstępie pisze on, że „niespokojne czasy to często okazja do kwestionowania i podważania dotychczasowego porządku, przedstawiania nowych, „jedynie słusznych” i „zbawiennych” w swej istocie pomysłów oraz składania obietnic bez pokrycia”. Pełna zgoda – w niepewnych czasach ludzie kwestionują to, co do tej pory było uznawane za fakt i szukają nowych rozwiązań, by poprawić swoje położenie.