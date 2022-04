Deutsche Bank ostrzega przed kryzysem. „Plaga inflacji powróciła i pozostanie”

Deutsche Bank – jak zauważa CNN – był pierwszym dużym bankiem, który przewidział – co prawda „łagodną”,ale jednak – recesję w USA. Teraz instytucja ostrzega przed głębszym kryzysem spowodowanym dążeniem Systemu Rezerwy Federalnej (Fed) do zbicia uparcie wysokiej inflacji. – Dostaniemy poważną recesję – napisali we wtorek ekonomiści Deutsche Banku w raporcie skierowanym do klientów, którego treść ujawnia CNN.

Według banku problem polega na tym, że chociaż inflacja może osiągać szczyt, minie dużo czasu zanim wróci do celu Fed, który wynosi 2 proc. Sugeruje to, że bank centralny tak agresywnie podniesie stopy procentowe, że zaszkodzi to gospodarce. Deutsche Bank za wysoce prawdopodobny uważa scenariusz zgodnie z którym Fed „będzie musiał jeszcze mocniej nadepnąć na hamulec i potrzebna będzie głęboka recesja, aby powstrzymać inflację”.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

„Plaga inflacji powróciła i pozostanie”

Według instytucji do wyższej inflacji przyczyniło się kilka czynników, m.in. odwrócenie globalizacji, zmiany klimatyczne, dalsze zakłócenia łańcucha dostaw spowodowane wojną na Ukrainie czy nadchodzący wzrost oczekiwań inflacyjnych, które będą wspierać rzeczywista inflacja. – Plaga inflacji powróciła i pozostanie – podsumowują ekonomiści Deutsche Bank.

Eksperci Deutsche Banku prognozują, że gopodarka odbije się w połowie 2024 roku, gdy Fed zmieni kurs w walce z inflacją. Z kolei ekonomiści Goldman Sachs twierdzą, że obniżenie wysokiej inflacji i wzrostu płac będzie „bardzo trudne”, podkreślając jednak, że recesja „nie jest nieunikniona”. – Nie potrzebujemy recesji, ale prawdopodobnie potrzebujemy wzrostu spowolnienia do tempa nieco poniżej potencjału, ścieżki, która zwiększa ryzyko recesji – napisali ekonomiści Goldman Sachs pod koniec zeszłego tygodnia.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport



Czytaj też:

Jak zachowują się rynki w czasie wojny? Ekspert radzi