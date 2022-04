Prawie 200 mln zaległości czynszowych. Rekordzistka z blisko 2 mln długiem

W obliczu rosnących cen – jak pokazuje badanie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor – co 7. osoba i co 14. firma rozważa przy dokonywaniu płatności, opóźnienie w uregulowaniu rachunku za czynsz. Organizacja zwraca uwagę, że wysokie kwoty czynszu, mogą szybko spiętrzyć się do dużych sum. Dlatego każda ze stron, zarówno administrujący nieruchomościami jak lokatorzy powinni w obecnych warunkach wykazać się większą uważnością i ostrożnością.

– Wysoka inflacja to ważny sygnał dla wszystkich, by reagować szybciej. Rozkładać zobowiązanie na raty, interesować się czy problemy są przejściowe, przypominać o płatnościach. Jeśli jednak ktoś unika kontaktu i nie płaci, to należy już na wczesnym etapie mobilizować wezwaniem do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników. Jeśli zostanie zignorowane, to nie czekać aż zaległość wzrośnie do kilkunastu tysięcy złotych, lecz wpisywać od razu. Do rejestru dłużników prowadzonego przez BIG można zgłosić osobę, która ma 200 zł zaległości, a firmę z kwotą 500 zł – komentuje Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Zgłaszane przez wierzycieli do BIG InfoMonitor długi czynszowe to przeciętnie 23 420 zł w przypadku osoby i 46 144 zł w przypadku firmy. Łączna kwota zaległości czynszowych osób i firm zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wynosi prawie 200 mln zł. W ciągu roku długi za niezapłacone czynsze wzrosły o prawie 20 mln zł. W sumie niepłacących za czynsz w bazie BIG InfoMonitor jest 8052 podmiotów, w tym 7619 konsumentów. Sławomir Grzelczak zwraca jednak uwagę, że zarówno liczba dłużników jak i kwota nieopłaconych czynszów byłyby wyższe gdyby nie spłaty osób i firm zgłoszonych do BIG InfoMonitor. W ostatnich 12 miesiącach zwrócili oni blisko 16 mln zł.

BIG InfoMonitor podaje również, że o ile przeważnie nieregulowanie zobowiązań z finałem w rejestrze dłużników jest domeną panów, to jeśli chodzi o czynsz, częściej jest to problem kobiet (53 proc. dłużników). Rekordzistką jest 61-latka z Warszawy, która ma do oddania prawie 1,8 mln zł. Najwięcej zaległości czynszowych pochodzi od zarządców nieruchomości z województwa kujawsko-pomorskiego, zgłosili oni prawie 101 mln zł długów należących do 3540 osób i firm.

