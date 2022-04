Badanie: Inflacja wpłynie na wakacyjne plany Polaków

Przed nami weekend majowy, a w kolejnym miesiącu rozpoczną się wakacje, pierwsze od dwóch lat bez pandemicznych obostrzeń, za to w warunkach dwucyfrowej inflacji, największej od przeszło 20 lat. Z badania ARC Rynek i Opinie wynika, że 59 proc. Polaków uważa, że wyjazdy wakacyjne są w tym roku droższe niż przed rokiem, z czego co trzeci respondent twierdzi, że ceny są zdecydowanie wyższe.

66 proc. ankietowanych przyznaje, że inflacja i rosnące ceny usług będą miały wpływ na ich wakacyjne decyzje. Blisko co czwarty uczestnik badania (23 proc.) przyznaje, że nie planuje letniego wyjazdu w tym roku, zaś 18 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. 35 proc. respondentów planuje spędzić urlop w kraju, zaś 11 proc. za granicą. Niemal identyczny odsetek badanych (12 proc.) zamierza wypoczywać zarówno w kraju, jak i za granicą.

Polacy chcą ruszyć za granicę

Co ciekawe, w porównaniu z zeszłym rokiem wyraźnie spadł (aż o 12 pkt proc.) odsetek osób planujących wypoczynek jedynie w kraju, zauważalnie wzrosła natomiast grupa osób chcących odpocząć wyłącznie za granicą (z 6 proc. do wspomnianych 11 proc.).

– Wyniki badania pokazują, że Polacy chcą ruszyć za granicę na wakacje, nawet mimo różnych czynników niesprzyjających, takich jak inflacja. Przez ostatnie dwa lata czynnikiem ograniczającym wyjazdy zagraniczne był Covid i związane z nim obostrzenia. Obecnie takim czynnikiem z pewnością jest inflacja, ale jak widać duża część osób mimo tego planuje udać się za granicę – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

– Oczywiście pozostaje kwestia cen w turystyce krajowej – branża turystyczna próbuje zrekompensować sobie straty z ostatnich dwóch lat, przez co ceny są też wysokie. Nie jest to do końca właściwa strategia, bo być może lepiej jest przyciągnąć mniej zamożnego turystę polskiego niż żadnego. Tym bardziej, że Polska jako kraj zlokalizowany blisko linii frontu może turystycznie ucierpieć z powodu odpływu turystów zagranicznych. Warto pamiętać, że tę lukę mogą wypełnić Polacy, pod warunkiem otrzymania dobrej oferty – dodaje.

Badanie zostało zrealizowane od 13 do 20 kwietnia 2022 przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl (N=1019). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18-65 lat.

