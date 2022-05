Nagłe przyspieszenie w sprawach frankowych. Powstał specjalny wydział

„Jak długo potrwa moja sprawa frankowa?”. To często zadawane pytanie na pierwszym spotkaniu prawnika z kredytobiorcą frankowym. Nie sposób udzielić na nie konkretnej i wiążącej odpowiedzi. Tendencje, co do czasu trwania procesu frankowego, zmieniają się co kilka miesięcy pod wpływem różnych okoliczności zewnętrznych.

Pierwsze sprawy o unieważnienie kredytów frankowych ociągały się z dwóch powodów. Przede wszystkim każdy miesiąc przynosił w nich coś nowego. Nowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nowe orzeczenie Sądu Najwyższego, o oczekiwaniu na możliwe rozwiązanie ustawowe nie wspomniawszy.