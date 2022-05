Unia Europejska nakłada embargo na rosyjską ropę. Ceny surowca idą w górę

Unia Europejska wprowadziła szósty pakiet sankcji gospodarczych przeciwko Rosji. Jego głównym założeniem jest całkowite embargo na rosyjską ropę naftową i gotowe produkty petrochemiczne. – To będzie kompletne embargo na rosyjskie surowce. Chodzi o dostawy ropy w czasie 6 miesięcy i gotowych produktów petrochemicznych do końca roku – powiedziała Ursula Von der Leyen. – To nie będzie łatwe. Niektóre kraje członkowskie są mocno zależne od rosyjskiej ropy naftowej, ale musimy to zrobić – powiedziała. Zapewniła, że chodzi zarówno o dostawy za pomocą rurociągów, jak i drogą morską.

Ropa naftowa drożeje

Decyzja Unii Europejskiej odbije się na cenach ropy naftowej na rynkach. Zaraz po wystąpieniu Ursuli Von der Leyen, na giełdzie cena baryłki Brent wzrosła o 2,8 proc., czyli blisko 3 dolary do poziomu 107,91 dolara. W tym samym czasie baryłka roby West Texas Intermediate podrożała o 3 proc., czyli nieco ponad 3 dolary do poziomu 105,43 dolara.

Kierowcy prawdopodobnie muszą się przygotować na to, że ceny ropy pozostanę na poziomie powyżej 100 dolarów przez najbliższy czas. Szefowa KE zapewniła, że jednocześnie Unia Europejska będzie prowadziła rozmowy z innymi dostawcami na świecie, aby zminimalizować szkody wyrządzone gospodarkom państw członkowskich. Jeśli negocjacje okażą się skuteczne, to może to też wpłynąć na ceny surowca na rynkach. Na razie jednak trzeba się spodziewać, że rynek będzie regulował braki podaży ropy poprzez podnoszenie jej ceny.

Duży wpływ na ceny będzie miała także dzisiejsze decyzja Rezerwy Federalnej, która prawdopodobnie podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych, co ma zahamować inflację w Stanach Zjednoczonych.

