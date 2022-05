Amerykański bank centralny podnosi stopy procentowe. Pierwsza taka decyzja w tym stuleciu

Nie było zaskoczenia. W środę wieczorem (czasu polskiego) amerykański bank centralny zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Piszemy o braku zaskoczenia, gdyż takiej decyzji spodziewało się aż 99,8 proc. uczestników rynku.

Warto zwrócić uwagę, że amerykański bank centralny jest wyjątkowo ostrożny w kwestii regulowania stóp procentowych. Świadczy o tym fakt, że mieliśmy dziś pierwszą podwyżkę stóp od 2018 roku i pierwszą tak znaczącą od 2000 roku, co oznacza, że po raz ostatni na podobny ruch zdecydowano się w poprzednim stuleciu. Dzisiejsza decyzja spowoduje, że stopa funduszy federalnych wejdzie w przedział od 0,75 do 1 proc. (wcześniej było to 0,25 – 0,5 proc.).





Rekordowa inflacja

Decyzje amerykańskiego banku centralnego mają związek z szalejącą w USA inflacją. Z danych opublikowanych w połowie kwietnia wynika, że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wyniósł w marcu aż 8,5 proc., co stanowi najwyższy poziom od 40 lat.

Eksperci nie mają wątpliwości, że dzisiejsze ruchy Rezerwy Federalnej będą brane pod uwagę przez Radę Polityki Pieniężnej, która ogłosi w czwartek decyzję w sprawie stóp procentowych. Przypomnijmy, że w kwietniu stopy poszły w górę o 100 punktów bazowych, a tym samym główna, referencyjna stopa procentowa poszła w górę do poziomu 4,50 procent. Jutro spodziewane są kolejne podwyżki stóp procentowych.







