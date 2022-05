Włochy nakładają na obywateli ograniczenia w użyciu gazu. Czy taki scenariusz grozi też Polsce?

Były minister gospodarki Janusz Steinhoff podkreślał w porannym wywiadzie dla TVN 24, że o ile Polska jest dobrze przygotowana na zakręcenie przez Rosję kurka z gazem, to w skali Europy „nie będzie to łatwa sytuacja”. Steinhoff przytoczył dane z których wynika, że Europa importuje z Rosji 150 mld metrów sześciennych gazu i ubytek ten „nie będzie łatwy do zrekompensowania”.

– Europa będzie potrzebowała czasu na przygotowanie. Trzeba mieć świadomość i powiedzieć to ludziom, że w skali Europy gaz podrożeje, że gaz trzeba będzie oszczędzać – powiedział minister gospodarki w gabinecie Jerzego Buzka.

Dopytywany o kwestie oszczędzania gazu Steinhoff wskazał przykład Włoch. – Włosi już wprowadzają zasady, że temperatura w zimie nie może być w mieszkaniach wyższa niż 18 stopni – powiedział były wicepremier.

Na pytanie, czy Polska będzie musiała wprowadzić podobne zasady, Steinhoff odpowiedział przecząco. – Myślę, że nie. Odbiorcy komunalni to ok. 20 proc. rynku, podczas gdy reszta to odbiorcy przemysłowi – powiedział minister gospodarki w latach 1997-2001.





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





Włochy wprowadzają ograniczenia w klimatyzacji

Wspomniane przez Steinhoffa włoskie rozwiązanie to wdrożony wraz z początkiem maja rządowy plan dotyczący zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Jego elementem są zasady dotyczące włączania klimatyzacji latem i ogrzewania zimą w gmachach administracji publicznej i szkołach. Przepisy przewidują, że zimą temperatura w budynkach nie powinna być wyższa niż 19 stopni Celsjusza, zaś latem po włączeniu klimatyzatorów nie może być niższa niż 27 stopni. W obu przypadkach obowiązywać będzie margines 2 stopni. W przypadku naruszenia przepisów przewidziane są kary od 500 do 3 tysięcy euro.

Obniżenie zużycia energii poprzez ograniczone chłodzenie budynków latem ma być sposobem na rosnące ceny energii i niepewność w kwestii dostaw gazu. Włochy importują z Rosji 40 proc. tego surowca. Z wyliczeń włoskiego rządu wynika, że ograniczenie użycia klimatyzacji pozwoli tylko w tym roku zaoszczędzić 4 mld metrów sześciennych gazu.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

UE ma pomysł na uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Rozmawia z partnerami z Afryki