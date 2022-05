14. emerytura jednak będzie. Znamy termin

Koniec zamieszania z 14. emeryturą. Do wykazu prac Rady Ministrów trafił dziś projekt ustawy w tej sprawie. Projekt, którego autorem jest Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wprowadza wypłatę kolejnego w 2022 r. – obok tzw. 13. emerytury - dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego – tzw.14. emerytury.

Kto dostanie 14. emeryturę?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło również listę beneficjentów, którzy mogą liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenia.

„Rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych” - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, które opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Kiedy wypłata 14. emerytury? Znamy termin

W uzasadnieniu można znaleźć także proponowane terminy wypłaty dodatkowego świadczenia. MRiPS chce, aby czternastka trafiła do emerytów i rencistów jesienią 2022 r.

„Proponuje się, by kolejne dodatkowe roczne świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r”. - czytamy dalej.

