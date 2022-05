Sondaż. Czy Polska poradzi sobie bez rosyjskiego gazu?

Mijają dwa tygodnie od momentu, gdy Gazprom przestał dostarczać Polsce gaz. Miało to związek z wydanym na początku kwietnia dekretem prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina na mocy którego „nieprzyjazne” wobec Moskwy kraje (wśród nich znalazła się Polska) mają płacić za surowiec w rublach. Kupujące od Rosji gaz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odmówiło spełnienia żądań Kremla w tej sprawie, czego efektem było zakręcenie nam pod koniec kwietnia kurka z gazem.

Czy Polska poradzi sobie bez rosyjskiego gazu? Takie pytanie postawiono uczestnikom sondażu, który pracownia Social Changes przeprowadziła na zlecenie portalu wPolityce.pl. 69 proc. ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie tak” bądź „raczej tak”. Przeciwnego zdania było jedynie 15 proc. respondentów, zaś 16 proc. nie miało w tej sprawie opinii.





„Jesteśmy najlepiej przygotowani w Europie”

Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych we wczorajszym wywiadzie dla TVP1 zwracał uwagę, że Polska jest najlepiej przygotowana na kryzys gazowy spośród państw europejskich.

– Mamy magazyny napełnione w 84 proc. i ten stopień wzrósł już po odcięciu gazu rosyjskiego do Polski. Jesteśmy najlepiej przygotowani w Europie na ten kryzys gazowy. Średnia europejska to ok. 30 proc. napełnienia tych magazynów. Niemcy mają 33 proc., ale są takie kraje jak Włochy, które mają tylko w kilkunastu procentach – powiedział Sasin.

– Gdybyśmy używali tylko i wyłącznie gazu zgromadzonego w magazynach, to wystarczyłoby go nam na mniej więcej 1,5 miesiąca. Tymczasem my tego gazu dzisiaj w ogóle nie bierzemy – dodał wicepremier, podkreślając, że ubytek gazu z Rosji udało się pokryć importem z innych kierunków.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1074 osób.







