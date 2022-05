Banki w tarapatach. Frankowicze przetarli szlaki, a na horyzoncie nowy problem

Jak burza przez Internet przetoczyła się informacja o opublikowanym pod koniec kwietnia raporcie Getin Noble Banku S.A. za rok 2021 i I kwartał 2022 r. Bank wykazał miliard złotych straty netto w 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego będzie podejmować decyzję co do nowego planu naprawczego. Czy bank posiadający jeden z największych portfeli kredytów frankowych przetrwa? Co z ewentualnymi roszczeniami jego klientów walutowych i jak do tego wszystkiego ma się wzrost stóp procentowych?

Przede wszystkim los banku nie jest jeszcze przesądzony. Mimo dużej straty wykazanej kolejny raz w historii Getin Noble Banku, analitycy szacują, że bank posiada jeszcze płynność i jest w stanie wyjść z trudnej sytuacji.